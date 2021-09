Kotisohva on edelleen liigaseurojen vihollinen

Takavuosien mahtijoukkue Turun Palloseuran yleisömäärät ovat olleet naureskelun aihe jääkiekkopuheissa jo pitkään, mutta TPS keräsi liigakauden ensimmäiseen kotiotteluunsa nykymittapuulla kunnioitettavat 4 587 katsojaa. Turkuhalliin saisi ottaa 6 200.

– Se oli kierroksen suurin yleisö, joten tässä tilanteessa olemme tyytyväisiä nelosella alkavaan yleisömäärään, TPS:n toimitusjohtaja Santtu Jokinen kertoi STT:lle.

Jokisen mainitseman kierroksen suurimman yleisömäärän lisäksi TPS:n lukema oli koko Liigan suurin torstain Tappara-Ilves-otteluun saakka.

– Pelipäivän myynti ratkaisee, että mihin päädytään. Veikkaan, että yli 6 000 katsojan mennään, kesken otteluvalmistelujen tavoitettu Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro arveli iltapäivällä.

Normaalisti Tampereen paikallispeli vetäisi Hakametsään täyden tuvan 7 300 katsojaa, mutta kapasiteetti on rajattu 6 698:aan.

– Viimeksi kotipelissä oli katsojia vain aitioissa, joten tällainen yleisömäärä lämmittää yhtiön pankkitiliä. Siitä on hetki, kun tuolta saralta on sinne mitään tullut, Aro muistutti.

Yli 4 000:een on yltänyt myös HIFK, joka keskiviikkona isännöi hallitsevaa mestaria Lukkoa. Pelissä oli 4 100 katsojaa, eli Helsingin jäähalli oli puolitetulla kapasiteetilla loppuunmyyty.

”Tiki” oli ”OJ:ta” kiinnostavampi

Kauden heikoimmat yleisömäärät on kuulutettu Porissa ja Mikkelissä. Ässät-KalPaan vaivautui 1 287 ja Jukurit-Pelicansiin 1 910 ihmistä. Olli Jokisen liigadebyytti Jukurien päävalmentajana kiinnosti 2 216:ta katsojaa. Mikkelissä yleisömäärää ei ole tarvinnut rajoittaa, joten ovatko ne olleet pettymys?

– Pessimisti ei pety koskaan. On pettymys, mutta toisaalta ei. Mielessä kävi, että ensimmäisessä pelissä olisi saattanut olla vähemmänkin, Jukurien toimitusjohtaja Antti Laakso sanoi.

Tammikuussa 2011 Esa Tikkasen ensimmäistä kotiottelua Joensuun Jokipoikien Mestis-joukkueen päävalmentajana seurasi 3 011 katsojaa. ”Tiki” kiinnosti ”OJ:ta” enemmän sarjaporrasta alempanakin.

Laakson mukaan ”Jokis-huuma” ei ole hyytynyt.

– Pöhinä kaupungilla jatkuu ja on Ollin ansiota. Vallitseva trendi on se, että ihmiset eivät uskalla kulkea.

Täsmällisyyttä tiedottamiseen

Jukurien yleisömäärät olivat laskussa jo ennen pandemiaa. Neljän ensimmäisen liigakauden aikana uutuudenviehätys karisi, ja keskiarvot kirjailtiin 3 804, 3 165, 2 869 ja 2 694. Viime syksynä keskiarvo oli 1 217 niissä peleissä, joihin Jukurit sai avata katsomot.

Alkukausi on ollut urheilullisesti hyvä, mutta budjetoituun 2 800 katsojan tavoitteeseen riittää kirittävää. Laakso kaipaa valtiovallalta täsmällisyyttä tiedottamiseen, mutta muistuttaa myös seurojen tiedottamisen merkityksestä.

– Tieto siitä, että jäähallilla on turvallista, pitää saada eteenpäin.

Myös viime kauden hopeamitalisti TPS on aloittanut pelillisesti vahvasti. Avausottelun yleisömäärä ylitti jopa pandemiaa edeltäneen runkosarjan keskiarvon 4 391, joten 4 000 katsojan tavoitteen saavuttaminen on realismia.

– Ihmiset lähtevät liikkeelle, kun rokotuskattavuus paranee, ja ihmiset näkevät, että tapahtuma on turvallinen. Urheilu- ja elämysbisneksessä on monta muuttujaa. Sekin vaikuttaa, miten peli lähtee kulkemaan, Santtu Jokinen muistutti.

