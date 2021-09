Kuha kuuluu ilmastonmuutoksen Itämerelle aiheuttamien muutosten voittajiin, siika sen sijaan häviäjiin

Lämpötilan nousu, jääpeitteen väheneminen ja merenpinnan nousu. Tutkimuksen valossa nämä kolme seikkaa ovat varmasti osa Itämeren tulevaisuutta. Suolapitoisuuden lasku ei sen sijaan nykytiedon valossa ole yhtä varmaa – toisin kuin vuosikymmen sitten ennakoitiin.

Muun muassa näiden Itämeren tilaan vaikuttavien tekijöiden todennäköisyyttä on avattu tuoreessa ilmastonmuutosta käsittelevässä raportissa.

Raportin ennusteiden mukaan meriveden lämpötilan ja korkeuden nousu ja jääpeitteen väheneminen talvikuukausina tulevat vaikuttamaan niin Itämeren ekosysteemeihin ja eliölajeihin kuin myös esimerkiksi merenkulkuun ja kalatalouteen.

Yhtenä osa-alueena raportissa on käsitelty kalojen tilannetta. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ohjelmajohtajan, erikoistutkija Meri Kallasvuon mukaan ilmastonmuutoksen myötä osataan jo ennakoida, että makean veden kalojen ja lämmintä vettä suosivien kalojen määrät tulevat suhteessa runsastumaan.

– Hyvä esimerkki ilmastonmuutoksen voittajalajista on kuha, jonka kanta on vahvistunut. Kylmän veden lajeista, jotka ovat häviäjälajeja, voisi esimerkkinä sanoa siian.

Raportissa esille nostettujen piikkikalojen Kallasvuo kertoo puhututtavan keskisellä Itämerellä, etenkin ruotsalaisten keskuudessa. Piikkikalojen määrän kasvu on herättänyt huolta ekosysteemin isosta tasapainon muutoksesta ja esimerkiksi ravintokilpailusta.

Ilmastonmuutos ei ainoa ratkaiseva tekijä

Raportin yksi pääviesti on Kallasvuonmukaan se, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan Itämereen tulevina vuosikymmeninä. Hän myös huomauttaa, että yksi muuttunut asia vaikuttaa ekosysteemissä laajalti.

– Kun puhutaan mistä tahansa luonnon ekosysteemistä, niin se on kuin verkko muuttujia. Kun yhtä asiaa nyitään, niin ne vaikutukset voivat tuntua pitkälläkin.

– Itämeri ja ylipäätänsä ilmastonmuutosasiat ovat monimutkaisia ja kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Kallasvuo kuitenkin painottaa, että vaikka ilmastonmuutos jatkossa muovaa Itämerta, ei raporttiin pitäisi suhtautua kuin tuomion kelloihin. Tutkimustietoa kertyy, ja kun sitä hyödynnetään, voidaan tehdä oikeita ratkaisuja esimerkiksi juuri Itämeren suhteen.

”Ei pitäisi antaa jakoavaimen pudota kädestä”

Samoilla linjoilla ovat myös tutkimusprofessori Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) ja maantieteen professori Jukka Käyhkö Turun yliopistosta, jotka Kallasvuon tavoin osallistuivat raportin tekoon.

– Tässä raportissa tulee vahvasti läpi se, ettei ilmastonmuutos ole ainoa ratkaiseva tekijä. Ilmastonmuutoksen takia on olemassa kaikki edellytykset esimerkiksi siihen, että rehevöityminen Itämerellä pahenee, mutta meidän omilla toimillamme on suuri vaikutus asiaan riippumatta siitä, mihin suuntaan ilmastonmuutos vie tilannetta, Viitasalo painottaa.

Käyhkön mukaan moni ihminen vaikuttaa kokevan, että peli on menetetty ja Suomella ei ole mitään roolia tilanteessa, mutta näin asia ei hänen mukaansa ole.

– Kun katsoo ilmastoskenaarioita, on nimenomaan nyt meidän käsissä, tuleeko vuosisadan loppuun mennessä puolentoista asteen lämpeneminen vai viiden asteen lämpeneminen.

– Ei pitäisi antaa jakoavaimen pudota kädestä tässä remontissa, tutkija vielä lisää.

Päättäjille suunnattu raportti

Etenkin päättäjille suunnattu raportti tiivistää tuoreimman tutkitun tiedon ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista.

– Usein käy niin, että tutkijat kuvaavat jonkun hyvin monimutkaisen ilmiön laajasti, seikkaperäisesti ja luotettavasti. Vaikka tieteellisessä artikkelissa sanottaisiin, että asiaan liittyy suuria epävarmuuksia, niin mutta-sanan jälkeen oleva osio jää ilman huomiota, Viitasalo sanoo.

– Viesti menee tällöin kerta kerralta vähän yksioikoisempana eteenpäin.

Viitasalon mukaan raportissa pyrittiin yksinkertaisilla pallokuvioilla tuomaan selvästi esille, millaiset ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat hyvin todennäköisiä ja mitkä taas ovat vaikeammin ennustettavissa.

– On arvioitu tutkimuksissa tunnistetut epävarmuudet ja myös tutkijoiden yksimielisyys, eli ollaanko yleisesti vahvalla pohjalla tieteen kautta vai liittyykö asiaan paljon epävarmuuksia.

Raportin on koostanut kansainvälinen joukko ilmastonmuutoksen tutkijoita ja asiantuntijoita.

– Pyrkimyksenä oli nimenomaan tehdä todella napakka yhteenveto, jonka jopa kiireinen päätöksentekijä kerkeisi silmäillä, Käyhkö avaa raportin tekoa.

Raportti on hänen mukaansa kansainvälisen IPCC-raportin alueellinen vastine.

Tieteellinen verkosto Baltic Earth ja Itämeren suojelukomissio Helcom julkaisivat Climate Change in the Baltic Sea 2021 Fact Sheet -raportin perjantaina. Raportti tarkastelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia 34 eri muuttujan kautta.

Minna Pulli

STT

