Kulunut kesä lämpimin yli 80 vuoteen- elokuussa satoi paikoin poikkeuksellisen paljon

Kesä-elokuun keskilämpötila oli Suomen keski- ja eteläosissa laajalti ennätyksellisen lämmin, kertoo Ilmatieteen laitos.

Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä mitattiin kesäkuukausien keskilämpötilaksi 18,9 astetta, mikä on havaintoaseman vuonna 1844 alkaneen mittaushistorian korkein lukema.

Tämän vuoden kesäkuukausina koko maan keskilämpötila oli 1900-luvulta alkavien tilastojen toiseksi lämpimin. Lämpimämpi kesä on ollut viimeksi vuonna 1937.

Kesäkuukausien korkein lämpötila mitattiin heinäkuun puolivälissä Heinolassa, jossa elohopea nousi näyttämään tasan 34 astetta. Kesän kylmin lämpötila mitattiin elokuun lopulla Sallassa, jossa päästiin 3,6 asteen pakkaslukemiin.

Hellepäiviä nähtiin koko kesän aikana yhteensä 50, kun pitkän ajan keskimääräinen hellepäivien määrä kesäkuukausina on 33.

Eniten hellepäiviä mitattiin Kouvolan Anjalassa, jossa nähtiin myös kesä-heinäkuussa ennätyksellinen 31 päivän yhtäjaksoinen helleputki.

Koko kesän sademäärä oli tavanomainen tai hieman tavanomaista suurempi. Maasalamoita oli hieman enemmän kuin keskimäärin kesäkuukausina.

Elokuussa vain yksi hellepäivä, paikoin poikkeuksellisen paljon sadetta

Viileämmän elokuun keskilämpötila oli suuressa osassa maata lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Suurimmat poikkeamat mitattiin maan eteläosissa, missä keskilämpötila jäi paikoin noin puoli astetta alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Elokuun ainoa hellepäivä oli 13. päivä, jolloin korkeimmat lämpötilat – 25,7 astetta – mitattiin Kouvolassa ja Virolahdella. Viimeksi elokuun korkein lämpötila on ollut alempi vuonna 2000.

Pohjois-Pohjanmaalta Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoon ulottuvalla alueella sademäärät olivat elokuussa paikoin poikkeuksellisen suuria. Harvinaisen sateinen elokuu oli yleisesti maan etelä- ja keskiosissa. Vain Lapin länsi- ja pohjoisosissa sademäärät olivat tavallista pienempiä.

Elokuun suurin sadekertymä mitattiin Nurmijärvellä, jossa vettä tippui taivaalta 189,8 millimetrin verran. Vuorokauden suurin sademäärä mitattiin elokuun alussa Kuhmossa, jossa sadetta tuli 71,4 millimetriä.

Maasalamoita mitattiin elokuussa noin 13 700 kappaletta, mikä on noin puolet elokuun keskimääräisestä salamamäärästä.

Syksyinen sää saapumassa pohjoisesta

Pohjoisesta saapuva ilmavirtaus tuo Suomeen syksyistä säätä, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivystävän meteorologin Helena Laakson mukaan viileää ilmaa virtaa tänään koko maahan.

Myös lintujen syysmuutto on jo vilkasta.

Loppuviikosta maan ylittää matalapaine, johon voi liittyä myrskypuuskia. Laakson mukaan matalapaine liikkuu perjantain aikana Suomen yli tuulineen ja sateineen.

Satakunnan pelastuslaitos varoittaa Twitterissä tuulisesta loppuviikosta ja kehottaa valmistelemaan veneen myrskyn varalle.

Tänään tuulivaroitus on voimassa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Perjantaina tuulivaroituksen ennustetaan olevan voimassa koko maassa.

Viikonloppuna pohjoisesta saapuu hallaa. Silloin päivälämpötilat jäävät etelässä kymmenen asteen tienoille ja pohjoisessa viiden ja kymmenen asteen välille.

