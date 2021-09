Kuopion kouluhyökkäyksen käsittely alkaa hovioikeudessa – tuomittu mies sanoo olleensa tekohetkellä alentuneesti syyntakeinen

Itä-Suomen hovioikeudessa alkaa tänään kahden vuoden takaisen Kuopion kouluiskun käsittely.

Savon ammattiopistossa opiskellut, tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies hyökkäsi luokkahuoneeseen miekan kanssa lokakuun ensimmäisenä päivänä 2019. Hyökkäyksessä kuoli 23-vuotias ukrainalaisnainen, ja kymmenkunta ihmistä haavoittui tai loukkaantui. Osalle uhreista jäi miekaniskuista elinikäisiä vammoja.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi miehen viime vuonna elinkautiseen vankeuteen muun muassa murhasta ja 20:stä murhan yrityksestä. Käräjäoikeuden mukaan myös luokasta vammoitta paenneet oppilaat olivat tilanteessa yhtä lailla hengenvaarassa. Siksi mies tuomittiin myös heihin kohdistuneista murhan yrityksistä. Lisäksi yksi syytteistä koski kiinniottotilannetta, jossa syytetty vielä löi poliisimiestä miekalla.

Elinkautisen vankeuden lisäksi käräjäoikeus määräsi miehen maksamaan uhreilleen sekä Savon koulutuskuntayhtymälle satojentuhansien eurojen korvaukset.

Valituksen mukaan murha ei ollut erityisen raaka tai julma

Tuomittu valitti käräjätuomiosta hovioikeuteen. Valituksessaan hän ei vaadi murhasyytteen hylkäämistä mutta katsoo, ettei tekoa tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla.

Lisäksi mies vaatii, että suurin osa murhan yritystä koskevista syytteistä hylätään ja kolme niistä luetaan hänen syykseen törkeänä pahoinpitelynä. Poliisia koskien hän katsoo syyllistyneensä vain virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

Keskeistä miehen valituksessa on, että hän katsoo olleensa teot tehdessään alentuneesti syyntakeinen, ja että hänet tulisi sen vuoksi tuomita elinkautisen vankeuden sijasta määräaikaiseen vankeuteen. Elinkautinen vankeusrangaistus ja vuosissa mitattava rangaistus eroavat siinä, että elinkautisesta voi päästä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan vasta 12 vuoden jälkeen. Määräajaksi tuomittu ensikertalainen sen sijaan voi päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan rangaistuksesta puolet.

THL ja käräjäoikeus pitivät miestä syyntakeisena

Miehelle tehtiin mielentilatutkimus jo poliisin esitutkinnan aikana. Tutkimusyksikössä lausunnon antanut lääkäri piti häntä rajatapauksena syyntakeisen ja alentuneesti syyntakeisen välillä ja päätyi siihen, että oli painavampia perusteita pitää tätä alentuneesti syyntakeisena.

Käräjäoikeudelle antamassaan mielentilaa koskevassa lausunnossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoi kuitenkin, että mies oli tekojen aikaan ollut syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa. Käräjäoikeus oli THL:n kanssa samaa mieltä.

Oikeuden mukaan mies oli muun muassa suunnitellut tekoaan johdonmukaisesti ja pitkään. Käräjäoikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että tuomittu oli kertonut tavoitelleensa sitä, että hänet muistettaisiin teon takia. Hän oli myös etsinyt netistä tietoja aiemmista kouluiskuista.

– Hän ei ole toiminut impulssin vallassa stressitilanteessa, vaan suunnitelmansa mukaisesti asiassa esitetyn selvityksen perusteella hyvin rauhallisesti, määrätietoisesti ja päättäväisesti, oikeus katsoi.

Valituksessa vedotaan vakavaan mielentilan häiriöön

Miehen valituksen mukaan hän oli teot tehdessään alentuneesti syyntakeinen heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

– Vaikka (tuomitun) voidaan ajatella kyenneen ymmärtämään tekonsa tosiasiallinen luonne ja sen oikeudenvastaisuus, hänen kykynsä säädellä käyttäytymistään on ollut vakavan mielentilan häiriön vuoksi ratkaisevasti heikentynyt, valituksessa sanotaan.

Miehen asianajaja Matti Niiranen kommentoi asiaa STT:lle lyhyesti viime joulukuussa hovivalituksen jätettyään.

– Hänen tilanteensa on sellainen, että sitä syyntakeisuutta voidaan arvioida muullakin tavalla kuin miten käräjäoikeus arvioi tuomiossaan — Avaamatta niitä sen enempää, on olemassa argumentteja, jotka puoltavat sitä, että hänet voitaisiin katsoa alentuneesti syyntakeiseksi teon hetkellä, Niiranen kertoi.

Käsittelyyn Itä-Suomen hovioikeudessa on varattu neljä päivää ja kaksi varapäivää. Ensimmäisenä päivänä kuullaan syyttäjän ja puolustuksen asiaesittelyt ja aloitetaan uhrien ja todistajien kuuleminen. Tuomittua Joel Marinia itseään on tarkoitus kuulla maanantaina.

Maria Rosvall

STT