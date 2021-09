Kuorma-autosta syntyi paloauto – somerolainen vuoden 1938 Fordson Sussex on moottoria myöten lujaa tekoa

Kun kuorma-auton ja linja-auton osia tuunataan yhdessä paloautoksi, on lopputulos vähintäänkin erikoinen. Näin syntyi Someron vanha paloauto Fordson Sussex vuosimallia 1938.

Bensaletku kuskin puoleisesta ikkunasta sisään penkin alla olevaan tankkiin ja menoksi. Tällä tavoin 60-hevosvoimainen Fordson Sussex on jatkanut matkaansa tuhansia kilometrejä.

Someron Palomieskerhon omistama komistus oli palokunnan palveluksessa kolmenkymmenen vuoden ajan. Alun perin Englannissa kuorma-autoksi tehty auto päätyi Somerolle vuonna 1948, kun Someron kunta tarvitsi toisen paloauton.

Sodan jälkeisten vuosien jälkeen sellaista ei kuitenkaan ollut mahdollista ostaa uutena. Niinpä palokunta ehdotti kunnanhallitukselle, että tähän tarkoitukseen tilattaisiin kuorma-auto ulkomailta. Näin tehtiin, ja paikallisten käsissä kuorma-autosta syntyi paloauto sammutustehtäviin.

– Koska metallista oli pulaa, rakennuksessa käytettiin puuta. Auton kori on tehty linja-auton korin osista. Kuorma-autosta jätettiin jäljelle nokka, kertoo autoon jo pikkupoikana tutustunut Juha Laine.

Auton kyytiin mahtui kuskin lisäksi arviolta kymmenen palomiestä. Korin takaosassa on rivi vanhoja, metallisia kypäriä.

Takaluukusta aukeaa sammutusletkua jopa kilometrin verran. Siellä on paikka myös kahdelle moottoriruiskulle, joiden avulla vesi saatiin pumpatuksi järvestä tai kaivosta. Sivukaapeista löytyy vanhoja suihkuputkia ja messinkisiä jakoliittimiä. Ylhäällä lavalla on paikat tikkaille.

– Maksiminopeus autolla on noin 70 kilometriä tunnissa ja keskimääräinen kulutus 25 litraa sadalla kilometrillä. Sivuventtiilillä varustettu 8-sylinterinen V-moottori on edelleen alkuperäinen. Sen tilavuus on 2,2, litraa. Moottorin ulkoinen malli on Flathead eli niin sanottu lättäpää, kertoo niin ikään jo lapsena autoon tutustunut Matti Soini.

Ford Flathead on Fordin vuodesta 1932 vuoteen 1953 valmistama sivuventtiilimoottori. Sen lempinimi, lättäpää, juontuu sivuventtiileistä, joiden takia moottorin kannet ovat leveät ja matalat. Fordson Sussexin ajaminen on Laineen ja Soinin mukaan taitolaji.

– Haastava ajettava. Renkaat ovat kovettuneet, ratti tärisee ja kääntyminen on jäykkää. Vaihteita autosta löytyy peräti neljä. Mikäli niitä haluaa vaihtaa, on pumpattava jalalla kahteen kertaan, koska kaksoiskytkin vaatii sen. Tehostamaton mekaaninen jarru luo myös omat haasteensa.

Ikänsä palokunnan toiminnassa tavalla tai toisella mukana ollut sukulaiskaksikko muistuttaa, että auto oli sen ajan autoksi uusinta uutta. Nykyään se on pala arvokasta historiaa.

– Autossa on esimerkiksi kuusivolttinen sähköjärjestelmä, kun nykyisin kuorma-autoissa se on kaksikymmentäneljä. Sähköjärjestelmä on plus-maadotteinen, sanoo Soini.

Traktorinrenkaita muistuttavat pyörät ovat arviolta viisikymmentä vuotta vanhat. Kuudesta renkaasta kaksi on yhä alkuperäisiä.

– Auto on telivetoinen. Sen ansiosta autolla on sammutustehtävissä päässyt hyvin menemään vaikeisiinkin paikkoihin, kuten esimerkiksi metsään, jatkaa Laine.

Laineen edesmenneellä isällä, sodan käyneellä ja palopäällikkönäkin toimineella Vilho Laineella oli iso rooli siinä, että kuorma-auto alun perin keksittiin tuoda Somerolle. Hän oli toiminut sodassa kuorma-auton kuljettajana ja tiesi minkälaisia ominaisuuksia vaativiin olosuhteisiin tarvittavalta paloautolta voitaisiin tarvita. Englannissa Fordson Sussex oli ollut armeijan käytössä ja kesti kovaakin kulutusta.

– Suomessa vastaavanlaisia autoja on joitakin, mutta tarkkaa lukumäärää emme tiedä. Kaikki ovat kuitenkin omia uniikkeja tapauksia. Kahta samanlaista autoa ei ole, toteavat Laine ja Soini.

Fordson Sussex on ollut viimeiset kolme vuotta seisonnassa Someron Hinauksen tiloissa.

– Periaatteessa auto on käyttökuntoinen, mutta se olisi hyvä huoltaa perusteellisesti. Ainakin renkaiden ja sähkölaitteiden uusiminen olisi hyvä tehdä. Samoin jarrut olisi hyvä huoltaa, ja auto maalata. Näihin kaikkiin olemme hakeneet, ja haemme edelleen, rahoitusta museovirastolta ja yksityisiltä tahoilta, kertoo Soini.

Paloautoksi Fordson Sussex tuskin enää pääsee, mutta sitä on hyödynnetty ja tulevaisuudessa hyödynnetään erilaisten tapahtumien ja juhlien vetonaulana.