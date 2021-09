Kustannustukea on satanut Saloon yli 5,4 miljoonaa euroa – J. Vainion Liikenne Oy ja Marine Alutech Oy Ab ovat saaneet Valtiokonttorista kumpikin yli miljoonan.

Koronapandemiasta kärsineille yrityksille tarkoitettua Valtiokonttorin kustannustukea on jaettu Saloon yhteensä jo yli 5,4 miljoonaa euroa.

Parhaillaan on käynnissä kustannustuen neljäs hakukierros, joka päättyy syyskuun lopussa, joten Salon kokonaispotti nousee nykyisestä summasta.

Yhteensä reilut 250 salolaisyritystä on saanut Valtiokonttorista myönteisen tukipäätösten.

– Merkittävä summa. Kustannustuki on ollut tosi monelle yritykselle tosi tärkeä tukimuoto. Yritykset ovat siten mahdollisesti välttäneet kassakriisin tai muita ongelmia, mitä on ollut. Salossa on ollut vähemmän konkursseja kuin edellisinä aikoina, joten kustannustuki on varmasti osaltaan auttanut myös tässä asiassa, Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen sanoo.

Tuen yhteissummat ovat nousseet kierros kierrokselta salolaisyritysten osalta. Ensimmäisellä kierroksella Saloon maksettiin reilut 400 000 euroa, mutta toisella kierroksella jo yli 1,8 miljoonaa euroa. Kolmas kierros toi Saloon tähän mennessä suurimman euromäärän, 2,6 miljoonaa euroa.

Nyt meneillään olevalta neljänneltä kierrokselta Saloon on tullut toistaiseksi reilut 500 000 euroa.

Kustannustuen saamisen päävaatimuksena on liikevaihdon putoaminen koronapandemian vuoksi niin, että yrityksillä on vaikeuksia selvitä palkanmaksusta ja muista pakollisista kuluista. Kustannustuen ehtoja muutettiin pieniä yrityksiä suosivaksi, joten tukea on maksettu myös vähintään 2 000 euroa, vaikka yrityksen tuki jäisi laskennallisesti sen alle.

Valtiokonttori on maksanut Saloon eniten J. Vainion Liikenne Oy:lle reilut 1,2 miljoonaa euroa kolmelta hakukierrokselta. Marine Alutech Oy Ab on saanut kustannustukea yhteensä reilut 1,1, miljoonaa euroa myös kolmelta hakukierrokselta.

Eniten tukea saaneiden yritysten joukossa ovat myös Teijo-Talot Oy reilulla 670 000 eurolla sekä Arvo Piiroinen Oy runsaalla 300 000 eurolla.

– Tuen saajina on laaja joukko eri toimialojen edustajia, Moilanen kiteyttää.

Somerolaisyrityksille on maksettu tähän mennessä kustannustukea reilut 72 000 euroa.

Valtiokonttorin sulkemiskorvausta mikro- ja pienyrityksille on maksettu Saloon yli 900 000. Suurin osa näiden yritysten toimialasta kuuluu kahvila- ja ravintolatoiminnan piiriin. Somerolle sulkemiskorvausta on tullut reilun 116 000 euron edestä.

Moilasen mukaan koronasta ollaan selviämässä Salossa varsin hyvin.

– Yleisellä tasolla ollaan menossa parempaan suuntaan, sillä esimerkiksi liikevaihtojen käyrät näyttävät ylöspäin. Toki voi olla yksittäisiä yrityksiä, joiden tilanne jatkuu huonona.

Business Finlandin jakamaa koronatukea tuli salolaisyrityksiin viime vuonna yhteensä yli 9,7 miljoonaa euroa. Rahoituksen saamisen edellytyksenä oli koronan aiheuttama häiriö yrityksen liiketoiminnalle. Tuki piti käyttää yritystoiminnan kehittämiseen.

Viime vuonna niin sanottua häiriötilannerahoitusta myönnettiin ympäri Suomen yhteensä yli 994 miljoonaa euroa, kun taas tänä vuonna Business Finland on jakanut sitä huomattavasti vähemmän, reilut 200 000 euroa.

Somerolle Business Finlandin rahoja tuli viime vuonna reilut 1,5 miljoonaa euroa.

Koronaan liittyviä tukia yritykset ovat voineet hakea myös muualta, esimerkiksi Ely-keskuksilta.

– Viimeksi kun katsoin, oli Saloon myönnetty vajaat 23 miljoonaa euroa koronaan liittyviä tukia. Jos verrataan Nokian ja Microsoftin loppumiseen ja sen aiheuttamaan äkilliseen rakennemuutokseen, niin silloin investointeihin tuli noin 24 miljoonaa euroa. Eli summat ovat hyvin samankokoiset, Moilanen kertoo.

Marine Alutechin toimitusjohtaja Niko Haro:

Kustannustuki tuli tarpeeseen ja sopivaan aikaan

Teijolaiselle venevalmistajalle Marine Alutechille Valtiokonttorin kustannustuesta on ollut merkittävää hyötyä. Yritys on saanut kolmelta tuenhakukierrokselta yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa. Viimeksi elokuun lopulla Marine Alutechille maksettiin reilut 430 000 euroa.

– Vuoteen 2019 nähden liikevaihtomme on pudonnut noin 70 prosenttia. Myynti loppui ihan täysin, kun korona alkoi. Emme päässeet matkustamaan eivätkä asiakkaat päässet meille vierailulle. Kustannustuki tuli tarpeeseen ja sopivaan aikaan, toimitusjohtaja Niko Haro kertoo.

Haron mukaan yrityksen tämänhetkinen tilanne näyttää jo valoisammalta.

– Hankkeet etenevät taas, ja asiakastapaamiset alkoivat viime viikolla. Ensi vuoden näkymät ovat suurin piirtein samat kuin tänä vuonna. Vuonna 2023 voitaisiin palata vuoden 2019 tasolle, Haro arvelee.

Marine Alutech etsii parhaillaan projekteja ensi vuodelle.

– Positiivisia merkkejä on ensi vuoden tilausten suhteen. Olemme toki tottuneet isoihin, monivuotisiin hankkeisiin, jotka sisältävät useita veneitä. Nyt puhutaan yksittäisistä veneistä useille eri asiakkaille. Uskon, että saamme loppusyksyn aikana kauppoja maaliin, Haro sanoo.

Koronapandemiasta huolimatta Marine Alutech on pystynyt palkkaamaan lisää työntekijöitä. Ja lisääkin on tulossa.

– Henkilökunnan määrä on ollut nousussa viimeisen 3–4 kuukauden aikana, ja nyt on viisi paikkaa auki. Olemme paikanneet isojen projektien puutetta korjaus- ja huoltotoiminnalla, joten sitä sekä myynnin ja markkinoinnin puolta olemme vahvistaneet.

Haron mukaan vapaiden työntekijöiden rekrytointi on todella vaikeaa.

– Suomessa käytännössä pyöritetään töissä olevia ihmisiä yritysten välillä. Olemme laajentaneet kahteen avoinna olevaan paikkaan kansainvälisen haun ja kohdennamme ne niin, ettemme edes hae kotimaasta, Haro kertoo.