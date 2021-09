Kuusjoen apteekki- ja lääkäripalveluja ei olla supistamassa

Kuusjoen apteekki- ja lääkäripalvelut pysyvät nykyisellään. Osa asukkaista on ollut huolissaan palveluiden säilymisestä, kun iso asiakas, 30-paikkainen hoivakoti Kuusjoen Kotisatama Oy muutti pois paikkakunnalta syyskuussa. Hoivakoti toimii nyt Salon Ollikkalassa nimellä Salon Kotisatama Oy.

– Hoivakotiin menevät lääkkeet edelleen meidän kauttamme, mutta periaatteessa asiakkuus olisi voinut loppua, sillä Suomessa on oikeus hankkia lääkehuolto vapaasti, Salon Vanhan Apteekin ja Kuusjoen sivuapteekin apteekkari Pekka Torniainen sanoo.

Hän korostaa, että Kuusjoen sivuapteekki olisi jatkanut toimintaa joka tapauksessa, sillä hänellä on Fimean kautta velvollisuus pitää apteekkia. Fimea on lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, joka myöntää apteekkariluvat.

Torniaiselle asti ajatus palvelujen heikkenemisestä ei ole kantautunut. Hän sanoo silti ymmärtävänsä huolen, sillä niin paljon palveluja on kadonnut.

– Nyt ei tarvitse olla huolissaan, että palvelut katoavat. Sote-uudistus on paljon suurempi ongelma, jos se joskus tulee, hän toteaa.

Korona-aikana asiakasmäärät ovat nousseet sivuapteekeissa, myös Kuusjoella, sillä ihmiset ovat halunneet käydä muualla kuin isoissa apteekeissa.

Salossa on kaikkiaan yhdeksän apteekin toimipistettä. Kuusjoelle apteekin perusti Pekka Torniaisen edeltäjä.

– Iso syy on, että Kuusjoella on terveysasema ja asiakkaat saavat apteekkipalvelut.

Salon terveyspalveluiden vastaava lääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala toppuuttelee niin ikään. Kuusjoen terveysasemalla työskentelee yksi lääkäri ja näin on jatkossakin.

– Nyt ei ole muutoksia tapahtumassa lääkäripalveluissa. Ainakin sote-alueen syntymiseen asti on näin, mutta emme tiedä, miten hyvinvointialue päättää Salon asioista. Toiveen on, että palveluita on siellä, missä ihmisetkin ovat.

Nissinen-Paatsamalan mukaan hoivakodin muutto näkyy lähinnä siinä, että jonot lyhenevät terveysasemalla. Toisaalta pitkiä jonoja on harvoin.