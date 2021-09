Kymmeniätuhansia koteja on tulvan alla Thaimaassa, useita kuollut

Thaimaassa kymmeniätuhansia koteja on jäänyt tulvan alle ja ainakin kuusi ihmistä on kuollut maan pohjoisissa ja keskiosien provinsseissa. Trooppinen myrsky Dianmu on aiheuttanut tulvia yhteensä 30 provinssin alueella.

Viikonlopun aikana pelastuslaitokset ovat evakuoineet kylissä asuvia ihmisiä esimerkiksi talojen katoilta.

Viranomaiset ovat pyrkineet suojelemaan asuinalueita ja arkeologisia kohteita tulvavedeltä esimerkiksi Ayutthayan kaupungissa. Pääkaupungissa Bangkokissa tulvatilannetta seurataan tiiviisti, ja sekä pumppuja että hiekkasäkkejä on hankittu tulvan saapumisen varalta.

Vuonna 2011 noin viidennes Bangkokista peittyi tulvaveden alle ja satoja ihmisiä kuoli. Vastaavanlainen katastrofi pyritään tällä kertaa välttämään. Paikallisviranomaiset antavat varoituksen, jos vedenpinnan noususta tulee merkkejä ja äkillisten tulvien riski kasvaa.

Bangkok on vain 1,5 metrin korkeudella merenpinnasta. Matalalla olevilla alueilla tulvavesi imeytyi ennen viljelysmaahan ja riisiviljelmiin, mutta kaupungin laajenemisen vuoksi alueita on otettu kiinteistöjen käyttöön.

Bangkokin tulvanehkäisysuunnitelmissa on esimerkiksi maanalaisia altaita ja tunneleita. Kokonaisuutta ei kuitenkaan ole saatu valmiiksi, sillä paikallismedian mukaan maita ei ole saatu hankittua.

STT

Kuvat: