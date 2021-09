Kymmenmiehinen Jukka Linkola The Tentet avaa SaloJazzin

SaloJazz Festival järjestetään 23.–25. syyskuuta jo kymmenettä kertaa. Festivaalien avauskonserttina Bio Jännässä kuullaan nykyään salolaisen säveltäjä-taiteilijaprofessori Jukka Linkolan johtamaa kokoonpanoa Jukka Linkola The Tentet.

– Oli tosi hienoa saada tämä ryhmä tänne. Se on suurin kokoonpano, joka SaloJazz Festivalissa on koskaan esiintynyt, mikä sopii hyvin kymmenvuotisteemaamme, sanoo SaloJazz ry:n toiminnanjohtaja Marko Heikura.

Nykyään Särkisalon Niksaaressa asuvan Linkolan The Tentet -yhtyeen samannimisen levyn julkaisusta on kulunut jo 27 vuotta. Yhtye teki useita konserttikiertueita niin Suomessa kuin ulkomailla, mutta vuosien kuluessa keikkailu jäi muiden kiireiden jalkoihin. Viime keväänä UMO Helsinki Jazz Orchestrasta otettiin Linkolaan yhteyttä ja ehdotettiin yhtyeen uudelleen kokoamista.

– Tällaiselle pappamiehelle oli mukavaa, kun nuoret muusikot ehdottivat yhteistyötä. Omat soittohaluni eivät ole mitenkään huvenneet, vaan päinvastoin, ne ovat lisääntyneet. Mutta viimeiset 20 vuotta minulla on ollut isoja sävellystilauksia, eikä keikkailulle ole ollut aikaa, Linkola kertoo.

– Olemme vaimoni kanssa suunnattomasti nauttineet Salossa asumisesta ja alueen kulttuuritarjonnasta. Se, että saan tulla tällä kokoonpanolla esiintymään SaloJazz Festivaliin, on eräällä tavalla täällä oleskelumme kukkanen. Yhteistyö kelpaa jatkossakin, hän vakuuttaa.

Vanhasta The Tentet -yhtyeestä uudessa soittavat Linkolan (piano) lisäksi Mongo Aaltonen (perkussiot) ja Markku Kanerva (kitara). Uusia jäseniä ovat Jouni Järvelä (altto- ja sopraanosaksofoni), Manuel Dunkel (tenorisaksofonit), Kasperi Sarikoski (pasuuna), Teemu Mattsson (trumpetti, flyygelitorvi), Vesa Ojaniemi (basso), Jaska Lukkarinen (rummut) ja Joonas Kasurinen (koskettimet).

– On mahtavaa huomata, että tietynlainen meininki on aivan samanlainen kuin silloin, kun aloitettiin, Linkola hymyilee.

Uuden The Tentet -kokoonpanon piti tehdä ensimmäinen keikkansa toukokuussa Helsingin Savoy-teatterissa. Koronarajoitusten vuoksi konsertti jouduttiin kuitenkin toteuttamaan striimattuna.

SaloJazz Festivalissa uusi The Tentet pääsee ensimmäistä kertaa esiintymään livenä. Konsertti kuullaan Salossa torstaina 23. syyskuuta ja perjantaina 24. syyskuuta Porvoossa.

– Luvassa on rytmiä syleilevää, aika repäisevää meininkiä. Liikumme pitkälti lattari-funk-kuvioissa, Linkola luonnehtii.

Linkola uumoilee, että luvassa on mielenkiintoinen ja yllättäväkin konserttikokemus.

– Se on jazzissa aina parasta, että ei oikeastaan koskaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan, hän kiteyttää.

SaloJazz Festivalia alusta asti luotsannut Marko Heikura toteaa kuulleensa monesta suusta, että ”jazz ei ole mun juttu”. Hän kannustaakin kaikkia lähtemään ennakkoluulottomasti mukaan festivaalin konsertteihin.

– Meidän ohjelmamme kattaa todella laajan kirjon rytmimusiikkia. Rohkeasti kokeilemaan vaan!

Festivaalin juhlavuoden uutuutena Turuntielle, entisiin Café Makun tiloihin, on avattu syyskuun ajaksi SaloJazz Corner -klubi. Klubi toimii festivaalin toimistona sekä konserttitilana.

Ensimmäinen tapahtuma SaloJazz Cornerissa järjestettiin Taiteiden Yänä, ja silloin tupa oli täynnä. Seuraavan kerran Cornerissa on konsertti sunnuntaina 12. syyskuuta, jolloin siellä järjestetään SaloJazz Festivalin kick off -keikka. Lavalle nousee klo 17 useita suomalaisen jazzin legendoja Reiska Laine Quintetin riveissä. Konserttiin myydään 50 lippua.

Muut festivaalin konsertit järjestetään viereisessä Bio Jännä -teatterissa. Salissa on 430 paikkaa, ja lippuja myydään joka konserttiin 200 kappaletta.

Festivaalin kotimaisina esiintyjinä kuullaan Jukka Linkola The Tentetin lisäksi perjantaina klo 21 Jukka Eskola Soul Trioa, jonka vierailijana on huippusaksofonisti Timo Lassy. Lauantaina klo 17 lavan valtaa puolestaan The Husband -trio, ja samana iltana festivaalin päättää klo 21.30 Sami Pitkämön soul-sessio.

Festivaalia tähdittävät myös pohjoismaiset vierailijat. Young Nordic Jazz Comets -voittaja, norjalainen pianisti Kjetil Mulelid konsertoi trionsa kanssa perjantaina klo 19. Lauantaina samaan kellonaikaan lavalle nousee kansainvälisten kriitikoiden ylistämä, Tukholmassa tällä hetkellä asuva Sanna Ruohoniemi kolmannen albuminsa ja uuden yhtyeen kanssa.

SaloJazz Festival No 10 23.–25. syyskuuta, konsertit SaloJazz Cornerissa ja Bio Jännässä (Turuntie 5). SaloJazz Corner (entisen Café Makun tiloissa) on avoinna 9.9. alkaen ti–pe klo 15-18 SaloJazz Festival No 10 -lipunmyyntiä varten.

SaloJazz Cornerissa muitakin konsertteja

Entisissä Café Makun tiloissa syyskuun ajan toimiva SaloJazz Corner on myös muiden kuin SaloJazzin käytettävissä.

SaloJazzin omien keikkojen ulkopuolella eri toimijat voivat järjestää tilassa ilmaiseksi pop up -konsertteja. Tällä hetkellä tilavarauksia on tehty kaksi.

– Jos kiinnostusta on, vieläkin ehtii tehdä varauksia ottamalla yhteyttä, kannustaa SaloJazz ry:n toiminnanjohtaja Marko Heikura.

Keskiviikkona 15. syyskuuta klo 19 SaloJazz Cornerissa esiintyy turkulainen Antton Kainulainen & Blues Ones. Luvassa on Markku Innon runoja jatsahtavan bluesin kera.

Perjantaina 18. syyskuuta klo 19 lauteille astuvat White Mule & Chess Masters, salolaisesta maaperästä juurevaa ja vahvaa soundia ammentavat kvartetit.

Konserttipäivinä SaloJazz Corner on avoinna anniskelun ja tarjoilun kera.