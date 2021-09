La Palman tulivuoren laavavirta saavutti meren – pelot myrkkykaasujen muodostumisesta lisääntyvät

Kanarialla La Palman saarella purkautuneen tulivuoren laavaa on valunut mereen saakka. Alueella on pelätty myrkyllisten kaasujen muodostumista, kun erittäin kuuma laava osuu meriveteen.

Asiasta kertoi Kanariansaarten tulivuortentutkimuslaitos Involcan Suomen aikaa alkuyöstä Twitterissä. Laitoksen tviitin mukaan laava on saavuttanut meren Playa Nuevan alueella.

Myrkyllisten kaasujen ohella laavan valumisen mereen on arvioitu voivan aiheuttaa räjähdyksiä, ja lisäksi laavankappaleita saattaa lentää luotien lailla.

La Cumbre Vieja -tulivuori purkautui 19. syyskuuta. Kanariansaaret on tunnettu matkailukohde, mutta La Palma ei ole saariryhmän keskeisiä turistikohteita.

STT

