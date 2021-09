La Palman tulivuorenpurkaus tuhonnut asutusta, noin 5 000 ihmistä evakuoitu

Espanjalle kuuluvien Kanariansaarten La Palmassa tulivuorenpurkaus on tuhonnut kymmeniä taloja, viranomaiset kertovat.

Muun muassa La Palman saarineuvoston puheenjohtaja Mariano Hernandez arvioi espanjalaiselle El Pais -lehdelle, että 80-100 taloa on kärsinyt tulivuoresta peräisin olevasta laavasta. El Pason kunnan pormestari Sergio Rodriguez puolestaan kertoi muutaman kymmenen kodin tuhoutuneen täysin.

Tulivuoren vaikutusalueelta on evakuoitu viranomaisten mukaan noin 5 000 ihmistä. Tulivuoren lähialueella asuu espanjalaismedian mukaan noin 35 000 ihmistä.

Cumbre Vieja -tulivuori alkoi purkautua sunnuntaina. Viranomaiset pelkäävät tulivuorenpurkauksen aiheuttavan mittavaa aineellista vahinkoa, mutta uskovat, että henkilövahingoilta vältytään.

Tulivuoresta purkautuneen laavan uskotaan etenevän kohti asuttamatonta metsittynyttä aluetta. Viranomaisten mukaan lähes tuhatasteinen laavavirta liikkuu noin 700 metriä tunnissa.

Kanariansaaret ovat suomalaistenkin turistien suosiossa. La Palma ei ole turistien keskeisiä kohteita Kanarialla. Ulkoministeriöstä kerrottiin sunnuntai-iltana STT:lle, että ministeriön tiedossa on yksi suomalainen, joka on matkustusilmoituksen mukaan La Palmalla.

