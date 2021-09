Lehikoisen rutiinijuoksu riitti voittoon Ruotsi-ottelun aidatulla ratakierroksella

Viivi Lehikoinen ja Nea Mattila taistelivat Suomelle ilahduttavan kaksoisvoiton perinteisen yleisurheilumaaottelun toisen päivän aluksi. Lauantain jälkeen Suomi oli pahasti takaa-ajajana niin miehissä kuin naisissa, mutta Lehikoinen ja Mattila kutistivat Ruotsin naisten johtoa 400 metrin aitajuoksussa.

– Aika rutiinijuoksu. Ehkä lopussa ei mennyt ihan nappiin, mutta hyvä fiilis kuitenkin kilpailusta. Viimeinen henkilökohtainen startti, ja aikakin oli loppujen lopuksi tosi hyvä, digitaalit aikaan 55,86 pysäyttänyt Lehikoinen sanoi.

Lauantaina hän oli kolmas 400 metrin sileän kilpailussa.

– Aika kova viikonloppu. Pitää jaksaa, myös 4×400 metrin viestin kaavailuissa oleva Lehikoinen sanoi.

Lehikoinen juoksi tällä kaudella 400 metrin aitojen ennätyksensä 55,42 ja käänsi uran uuteen nousuun. Kauteen mahtui myös olympiamatka Tokioon.

– Todella hyvä kausi. En voinut todellakaan toivoa tällaista, ottaen huomioon pari viime vuotta. Se on hienoa, että taso on pysynyt melko samassa koko kauden, tasaisiin suorituksiin tyytyväinen juoksija sanoi.

– Pitkä kausi ja paljon kovia kisoja ulkomailla. On pitänyt olla henkisesti valmis, mutta olen jaksanut olla valmis. Siitä olen tyytyväinen.

Mattila juoksi Tukholman sunnuntai-iltapäivässä ennätyksensä 56,72. Viikko sitten hän voitti SM-kultaa Kalevan kisoissa.

– Hyvä fiilis juoksusta ja oli hyvä tunnelma. Minulla oli hyvä fiilis jo ennen juoksua. Kaarteeseen asti meni tosin hyvin, mutta seiska- ja kasiratojen väli tuli vähän päälle. Ei se kuitenkaan juuri haitannut, kertoi Mattila, jonka alkusyksyn suunnitelmiin mahtuvat myös SM-viestit.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: