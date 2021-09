Lentopallon miesten pääsarja sai vetoapua EM-kisojen kotihurmoksesta – Suomen menestys kylvi kiinnostuksen siemenen alkavaan kauteen

Lentopallon miesten Mestaruusliiga ei olisi voinut toivoa keskiviikkona alkavalle sarjakaudelleen parempaa mainosta kuin Tampereella pelatut lajin EM-kisat. Suomen odotettua parempi menestys ja katsomossa fiilistellyt kotiyleisö kylvivät kotimaiseen pääsarjaan kiinnostuksen siemenen.

Tampereen syystäkin legendaariseksi ylistetty Hakametsän halli pullisteli syyskuun alussa tunnelmaa, kun koronan kahleista vapautuneet suomalaiskatsojat kannustivat omiaan. Hurmos tarttui pelaajiin.

– Ei Suomessa varmaan ole parempaa paikkaa pelata lentopalloa kuin Hakametsä – eikä EM-kisoja parempaa valmistautumista Mestaruusliigaan, Suomen joukkueessa kunnostautunut Vammalan Lentopallon yleispelaaja Sakari Mäkinen sanoo.

Toisen polven maajoukkuepelaajan mestaruusliigajoukkue on turvallinen veikkaus tulevan kauden mestariksi. VaLePa on voittanut neljä viimeksi jaossa ollutta SM-kultaa peräkkäin.

– Kun pelaajapakkaa katsoo paperilla, olemme saaneet hyviä vahvistuksia, Mäkinen myöntää.

”Kullan kiiltoa silmissä”

VaLePa menetti mestarijoukkueestaan ulkomaille EM-turnauksestakin tutuksi tulleen 212-senttisen hakkurilupauksen Aaro Nikulan. Saamapuolella samalle pelipaikalle oli 196-senttinen kanadalainen Jerome Cross.

Janne Kangaskokon valmennuksessa jatkava VaLePa tiesi, mitä kauden kynnyksellä nilkkavamman vuoksi harjoituksissa sivussa olleesta Crossista sai.

– Hän on pelannut saksalaisessa Unterhachingissa, jonka kohtasimme Euroopan CEV-cupissa. Cross on erittäin kova ponnistaja, jolla on vielä hieman opettelemista suomalaisen nopean pelin kanssa, Kangaskokko arvioi.

VaLePa-valmentaja hioo timanttia toisesta tulokkaasta, 19-vuotiaasta italialaisesta yleispelaajasta Alberto Cavasinista.

– Hän tulee Italian A3-liigasta. Hieno, oppivainen ja härkämäinen tyyppi, Kangaskokko kiteyttää.

Savo Volleysta tullut 207-senttinen Severi Savonsalmi korvaa VaLePassa keskipelaajana kaksi laatukautta pelanneen ruotsalaisen David Petterssonin. 21-vuotias Savonsalmi on sijoitus tulevaisuuteen.

– Aika moni pelaaja haluaa tulla meille. Kyllä kullan kiiltoa on silmissä, ei se siitä miksikään muutu, VaLePan Kangaskokko myöntelee.

Siltalan kesä raksamiehenä

VaLePan haastajiksi voi nimetä viime kauden hopeajoukkueen Savo Volleyn, kestomenestyjä Hurrikaani-Loimaan, SM-pronssia puolustavan Kokkolan Tiikerit, uudesta Ouluhallista voimaa ammentavan Ettan, viime kauden pudotuspeliyllättäjän Vantaan Ducksin ja Akaa-Volleyn.

Joensuulainen Karelian Hurmos on loistanut harjoituspeleissä, ja rovaniemeläinen Perungan Pojat voi ulkomaalaishankintojensa onnistuessa yllättää. Raisiolainen Loimu ja pääsarjanousija TuTo Volley täydentävät Varsinais-Suomesta 11 joukkueen nipun.

Savo Volleyn valtti on lupsakka joukkuehenki savolaisella sananrieskalla höystettynä. Siitä pitävät huolen hakkurisuuruus Olli-Pekka ”Lelu” Ojansivu, veteraanimitat täyttävä 37-vuotias yleispelaaja Antti ”Silli” Siltala ja Ylen tv-kommentaattorina EM-turnauksessa nasevasti sanaillut joukkueen päävalmentaja Timo ”Dole” Tolvanen.

– Oli vähän poikkeava kesä, kun Siltala viihtyi enemmän miljoonahuvilansa parissa rakennushommissa kuin treeneissä, Tolvanen lohkaisee.

Savo Volley satsaa myös tulevaisuuteen, kun se pestasi Ojansivun oppiin 17-vuotiaan ja 203-senttisen mikkeliläislähtöisen hakkurin Veikka Lindqvistin.

– Muutaman vuoden päästä nuorista puhutaan isoilla kirjaimilla, Tolvanen uskoo.

Reima Rautiainen

STT

