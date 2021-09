Liikeideat arvioitaviksi

Salolainen Tehtailija Juho Leinon Säätiö on herättänyt henkiin viime vuosikymmenen puolivälissä kaksi kertaa järjestetyn Vuoden salolainen liikeidea -kilpailun. Kilpailun tavoite on viedä salolaista teollisuutta eteenpäin.

Säätiön rinnalla toinen kilpailun järjestäjä on kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy.

Salo on monen muun piirteensä ohella vanha teollisuuskaupunki. Koska idea ei saa olla viittä vuotta vanhempi, kilpailussa katse ei ole perinteissä, vaan tässä päivässä ja tulevaisuudessa.

Säännöissä ollaan puhdasoppisia: osallistua voi yritys, joka toimii osana valmistavan teollisuuden arvoketjua tai tarjoaa teollisuutta tukevaa palvelua. Pelkkä idea ei riitä, vaan myös yrityksen pitää olla uskottava. Sillä on oltava organisaatio, myyntiä ja liiketoimintaa. Sen pitää myös olla työnantaja ja tarjota työtä nimenomaan Salon talousalueella. Vastuullisuudenkin pitää näkyä yrityksen toiminnassa.

Kilpailuun tullee ehdotuksia myös ”ilmiantoina”, sillä kuka tahansa voi ehdottaa siihen kriteerit täyttävää yritystä.

Edellisestä Vuoden salolainen liikeidea -kilpailusta on viisi vuotta. Vuonna 2016 kisan voitti salolainen Led Tailor Oy huonebakteerien sterilointiin soveltuvalla valaistusteknologiamenetelmällä.

Tämän vuoden osallistujia saattaa olla mukana siinä yli kahdenkymmenen salolaisyrityksen joukossa, joka osallistuu parhaillaan Tampereella alihankintamessuille. Messuja pidetään Suomen johtavana teollisuuden messutapahtumana. Tässäkin esiintymisessä on taustalla Yrityssalo.

Salon teollisesta tulevaisuudesta puhuttaessa korostuu helposti Valmet Automotiven akkutehtaan rooli. Menneisyydessä taas loistavat kirkkaimpina Nokia ja sen edeltäjät.

Salo on aina ollut tätä monipuolisempi teollisuuspaikkakunta. Kymmenestä suurimmasta työnantajasta suurin osa on teollisuusyrityksiä, vaikka yksittäiset firmat eivät työllistäkään satoja ihmisiä. Liikeideakilpailu on erinomainen tapa tuoda tuotannollista kirjoa esille.