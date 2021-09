Liikuntapalveluissa uusia tuulia – syksyllä kokeillaan ensimmäistä kertaa livejumppaa

Salon kaupungin liikuntapalveluiden syksy on aluillaan. Uimahallin kurssit ovat jo alkaneet, ja muut käynnistyvät pääsääntöisesti ensi viikolla. Liikuntasuunnittelija Virpi Lehto kertoo, että syksy on lähtenyt hyvin käyntiin.

– Loppujen lopuksi olemme todella hyvillä fiiliksillä. Nyt näyttää jo paremmalle rokotusten, rajoitusten ja ihmisten rohkaistumisen puolesta.

Syksy tuo mukanaan myös muutoksen tuulia. Työikäisten saliliikuntaryhmät ovat siirtyneet kansalaisopiston puolelle. Työikäisten ei-ohjatut palloiluryhmät, vesiliikunta ja liikuntaneuvonta sen sijaan jatkavat tuttuun tapaan liikuntapalveluilla.

Ikääntyneille on tarjolla uusia kursseja kehonhuollon ja pilateksen sekä rivitanssin saralla. Ensi viikolla uutena konseptina alkavat Salon kaupungin nettivisuilla suorana pidettävät jumppalähetykset. Torstaisin livessä kuntojumpataan ja perjantaisin tuolijumpataan.

– Maksuttomat livejumppamme sopivat hyvin ikäihmisille, mutta myös liikuntaa aloitteleville, Lehto kertoo.

Etäjumppia pidettiin myös keväällä, mutta silloin katseltiin liven sijaan tallenteita.

Korona on vähentänyt kurssien ilmoittautumismääriä. Osa ryhmistä on kuitenkin päässyt jo samoihin lukemiin kuin ennen koronaakin. Lehto kertoo, että etenkin Salohallissa pidettävä ikääntyneille suunnattu Ikivireät-kuntojumppa on kestosuosikki vuodesta toiseen.

– Siellä on aina paljon osallistujia. Ilmoittautuneita on jo nyt yli 60, mutta isoon tilaan mahtuu kyllä paljon porukkaa.

Ikääntyneitä kiinnostaa Lehdon mukaan myös kehonhuoltotunnit ja kuntosali vuosi vuodelta enemmän.

– On todella hyvä asia, että ikääntyneet ymmärtävät lihaskunnon ylläpidon merkityksen, hän toteaa.

Vanhempi väki on innostunut myös Pirteyttä päiviin -liikuntaryhmien sulkapallosta.

– Kahdesti viikossa järjestettävä sulkapallo on ollut todella suosittua. Ikääntyneet ovat löytäneet myös pelailun ja huomanneet, että se voi olla kivaa ja mahdollista heillekin.

Myös jo alkanut vesiliikunta on kerännyt Lehdon mukaan hyvin osallistujia. Työikäisten kertamaksullinen syvänvedenjumppa on kiinnostanut monia. Myös alkeisuimakoulut ovat todella suosittuja. Lehto kertoo, että lasten liikuntaryhmistä myös kuperkeikkakoulut ovat pidettyjä.

Monissa ryhmissä on kuitenkin vielä hyvin tilaa. Lehto kertoo, että tiedon levittämisessä etenkin ikäihmisille on ollut oma haasteensa.

– Keväällä toimintaa ei juurikaan ollut eikä Salo vapaalla -oppaita jaeta enää kotitalouksiin. Netti ei ole kaikkien ykkösosaamista.

Hän kertoo, että ilmoittautua voi myös puhelimitse. Tärkeintä on, että ilmoittautuminen hoituu jotakin kautta.

– Kaikille kursseillemme täytyy ilmoittautua. Se kannattaa muistaa, eikä odottaa ensimmäiseen kokoontumiskertaan. Jos ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi, kurssit eivät voi toteutua.

Kurssin minimiosallistujamäärä on ollut Salon keskustan alueella kymmenen ja muilla alueilla kahdeksan. Salon vapaa-ajanlautakunta kuitenkin päätti, että syyslukukauden osallistujaminimeissä voidaan joustaa muutaman osallistujan verran alaspäin palvelualuejohtajan päätöksellä.

Joihinkin kursseihin ja käytäntöihin on tullut muutoksia. Lataa liikettä! -kortti oikeuttaa 13–19-vuotiaat nuoret maksuttomaan liikuntaan, johon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Nuorten liikuntaryhmien lukujärjestys on tehty jo hyvissä ajoin, ja aikatauluihin on tullut joitain muutoksia. Lehto toivoo, että nuoret tutustuisivat viimeisimpiin aikatauluihin Lataa liikettä -Instagram-sivulta tai liikunnan nettisivuilta.

– Netistä löytyy viimeisin päivitetty versio lukujärjestyksestä. Siihen on hyvä tutustua, ettei mene turhaan paikan päälle, jos tunti onkin peruuntunut tai siirtynyt.

Hän kertoo, että myös ikääntyneiden muuttuneet maksukäytänteet voivat olla monelle hämmentäviä. Liikenteessä on vanhoja ja uusia liikuntakortteja, eri etuisuuksia ja käytäntöjä. Lehto painottaakin yhteydenottoa matalalla kynnyksellä.

– Aina jos on kysyttävää tai jokin on epäselvää, liikuntapalveluihin kannattaa olla yhteydessä.