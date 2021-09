”Lyhyillä syöpäseulontojen keskeytyksillä ei ole merkitystä” – kymmenet kunnat pistivät joukkotarkastuksia koronaepidemian alussa tauolle, nyt seulontoja tehdään tavalliseen tapaan

Maksuttomat syöpäseulonnat näyttävät rullaavan korona-ajan jatkumisesta huolimatta melko lailla tavalliseen tapaan. Suurimpiin kaupunkeihin tehdyn pikakyselyn mukaan rintasyövän kuvantamiseen käytettyjä mammografioita ja kohdunkaulan syöpää seulovia HPV- sekä papakokeita järjestetään nyt normaalisti. Myös osallistujien määrät ovat varsin hyvällä tasolla.

Seulontojen eli joukkotarkastusten tarkoituksena on löytää syöpä tai sen esiaste mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Seulonnat hoituvat pääosin tavalliseen tapaan. Suurimmissa kaupungeissa ei ole vähennetty tarjontaa, tiivistää pikakyselyn toteuttanut Kuntaliiton hallintoylilääkäri Sari Raassina. Aiemmin tässä kuussa lähetettyyn kyselyyn vastasivat lähes 20 kaupungin edustajat. Kysely sai alkunsa STT:n haastattelupyynnöstä.

Suomen Syöpärekisterin seulontajohtajan Tytti Sarkealan arvio seulontojen toteutumisesta on samanlainen. Seulonnat toimivat melko lailla normaalisti, myös vielä pilottivaiheessa olevan suolistosyövän seulonnankin osalta.

– Tarkistin suolistosyövän seulonnan tilanteen kesäkuussa. Seulontakutsuja on lähetetty normaalisti, ihmiset ovat ottaneet ulostenäytteitä kotona ja analysointi laboratoriossa on sujunut tavalliseen tapaan. Jatkotutkimuslähetteiden osalta ei ole ollut mitään viivettä, Sarkeala sanoo.

Joillakin alueilla tai pienillä paikkakunnilla tilanne seulonnoissa ei ole välttämättä palannut vielä täysin ennalleen. Esimerkiksi Kainuun soten alueella oli kesän aikana kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksia edelleen tauolla, koska terveydenhoitajien panosta tarvittiin muun muassa koronarokotuksiin. Nyt toiminta pyörii sielläkin kaikissa kunnissa.

– Kaikki seulonnat saadaan tehtyä joulukuun loppuun mennessä, kertoo neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluiden päällikkö Maila Moilanen Kainuun sotesta.

Korona kaikotti asiakkaita

Tilanne syöpäseulonnoissa oli hyvin toisenlainen viime vuoden keväällä, jolloin koronaepidemia ryöpsähti valloilleen. Syöpärekisterin kartoitusten perusteella seulontoja pistettiin tauolle kevään mittaan jopa vajaassa sadassa kunnassa. Keskeytykset kohdistuivat erityisesti kohdunkaulan syövän seulontaan, minkä lisäksi naisten halu osallistua testeihin laski.

Osallistumisinto HPV- tai papatestiin näytti laahaavan vielä viime vuoden loppupuolella selvästi edellisvuotta perässä. Lisäksi joissakin laboratorioissa oli viiveitä, kun resursseja oli siirrettynä koronatestauskäyttöön.

Syöpärekisterin arvion mukaan tilanne on kuitenkin tämän vuoden mittaan kohentunut niin, että testien analysoinnin viiveetkin vaikuttavat olevan ohi. Virallisia tilastoja viime ja tämän vuoden seulonnoista ei kuitenkaan vielä ole, vaan ne valmistuvat myöhemmin.

Lopputulos pelättyä parempi

Vaikka rintasyöpäseulonnassa koronan vaikutukset palvelujen saatavuuteen ovat olleet vähäisemmät, myös siellä epidemian alku karsi osan asiakkaista.

– Osallistumisprosentti putosi hetkellisesti huomattavasti, noin 5-10 prosenttia. Lisäksi joidenkin paikkakuntien seulontoja siirrettiin kuntien omasta vaatimuksesta muutamia kuukausia eteenpäin, kertoo seulontojen palvelupäällikkö Päivi Rahko Terveystalosta.

Terveystalo tuottaa Suomessa yli 200 kunnan seulontamammografiat. Yrityksen vastuulla on kaikista seulontaan kutsuttavista naisista vajaat 60 prosenttia eli yli 200 000 ihmistä joka vuosi.

Mammografiassa käyneiden kokonaissaldo muodostui Terveystalossa lopulta paremmaksi, mitä aluksi pelättiin. Rahkon mukaan tilanne koheni vuoden loppua kohti niin, että osallistujien määrä jäi pari prosenttia alle aiempien vuosien.

– Osallistumisprosentti oli viime vuonna 82 eli merkittävää laskua ei lopulta tapahtunut, Rahko sanoo.

Hänen mukaansa tällä hetkellä osallistumisprosentti on viime vuoden tasolla.

Uusintakutsujen merkitystä korostettu

Syöpärekisteri on kannustanut eri toimijoita lähettämään epidemian aikana uusintakutsuja seulontoihin. Syöpärekisteristä on myös viestitetty, että seulontavuotta voidaan hyvin jatkaa, jotta kaikilla seulontoihin oikeutetuilla on mahdollista osallistua niihin. Ainakin osa toimijoista näyttää lähettäneen sekä uusintakutsuja että pidentäneen osallistumisaikaa.

Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkärinäkin tunnettu Kuntaliiton Raassina arvioi, ettei lyhytaikaisilla seulontojen keskeytyksillä tai lykkäyksillä ole vaikutusta väestötasolla.

Syöpäseulonnat laajenevat ensi vuonna

Seulontoihin on tulossa laajennusta ensi vuonna, kun suolistosyövän seulonta otetaan käyttöön koko Suomessa. Suolistosyöpä on yhteisnimitys paksu- ja peräsuolen syöville. Niiden seulontaa on kokeiltu kahdessatoista kunnassa kahden viime vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan joukkotarkastukset aloitetaan ensiksi 60-68-vuotiailla. Tämän jälkeen ulosteen veritestaukset laajenevat ikäryhmittäin niin, että vuonna 2031 kaikki 56-74-vuotiaat ovat mukana. Seulonta toteutetaan kahden vuoden välein.

Samalla kohdunkaulan syövän seulontoja laajennetaan 30-65-vuotiaisiin. STM:n mukaan tähän asti seulonnat ovat päättyneet 60-vuotiaisiin useimmissa kunnissa. Seulontoja tehdään viiden vuoden välein.

Rintasyöpäseulontoja puolestaan järjestetään 50-69-vuotiaille naisille noin kahden vuoden välein.

Kohdunkaulan syöpä vähentynyt 80 prosenttia

Syöpärekisterin tuoreimpien tilastojen mukaan rintasyöpäseulontaan osallistui toissa vuonna yli 300 000 naista eli noin 82 prosenttia kutsutuista. Kohdunkaulan syövän seulontaan puolestaan otti osaa lähes 190 000 naista eli noin 70 prosenttia kutsun saaneista.

Asiantuntijat korostavat seulontoihin osallistumisen tärkeyttä. Seulonnalla on esimerkiksi saatu Suomessa vähennettyä kohdunkaulan syövän esiintymistä peräti 80 prosentilla. Tätä syöpää koskevat seulonnat aloitettiin 1960-luvulla.

Tilastojen mukaan kohdunkaulan syöpään sairastuu maassamme nykyään noin 175 naista vuodessa. Tautiin kuolleita on joka vuosi noin 55.

Rintasyöpään ja suolistosyöpään sairastuneiden luvut ovat huomattavasti korkeammat, ensiksi mainitun osalta yli 5 000 naista ja jälkimmäisen osalta yhteensä noin 3 500 miestä ja naista. Rintasyöpään kuolee vuosittain noin 900 ihmistä ja suolistosyöpään 1 300.

Mia Peltola

STT

