Lympian ja olympian mahdoton vertailu

Kun miettii urheilijoiden kohtelua, huomaa taas kerran, miten hankalassa paikassa asioista päättävät ovat. Jos saavutuksia on lähes mahdotonta verrata eri lajien välillä, on se jo täysin mahdotonta olympia- ja para-atleettien välillä.

Useat Suomen paikkakunnat ovat rinnastaneet urheilijat samalle viivalle. Olympialaisten ja paralympialaisten mitaleista saa saman palkintorahan, samoin esimerkiksi EM- ja MM-kilpailuista.

Salo noudattaa myös tätä linjaa. Yksilölajin olympia- ja paralympiakullasta tienaa 5 000, hopeasta 3 500 ja pronssista 2 500 euroa. MM-kilpailuista palkkiot ovat noin puolet siitä, EM-kisoista noin kolmasosa. Joukkueen edustajana summat ovat puolet yksilölajeja pienempiä.

Salon palkitsemisohjeessa on mielenkiintoinen yksityiskohta. Sen mukaan yksilösuorituksen huomioimisen edellytyksenä on, että sarjassa on ollut vähintään kymmenen osallistujaa.

Toni Piispanen voitti paralympiakullan T51-luokan pyörätuolikelauksessa. 200 metrin matkalla kilpaili seitsemän kelaajaa. F34-luokassa urheileva Marjaana Heikkinen saavutti pronssin keihäänheitossa, jossa oli yhdeksän osallistujaa.

Osa siilinjärveläisistä älähti, kun kunta palkitsi Heikkisen vain 800 euron stipendillä. Sinällään asian ymmärtää, että hyvin monessa muussa Suomen kolkassa summa olisi ollut moninkertaisesti suurempi.

Toisaalta on hyvä muistaa, että Heikkinen sai esimerkiksi viiden vuoden takaisesta paralympiapronssistaan Kuopion kaupungilta 6 000 euroa Siilinjärven palkinnon lisäksi.

Raha-asioissa ollaan hyvin pitkälti tasa-arvoisia. Helsingin kaupunki palkitsi paralympiavoittaja Piispasen vuonna 2012 kymppitonnilla, purjehduksen olympiahopeamitalistin Tuuli Petäjän 7 500 eurolla.

Salossa maalipallon vuoden 2012 paralympiavoittaja Toni Alenius sai aikanaan 2 000 euron stipendin, kuten sai myös jääkiekon olympiapronssimitalisti Nina Tikkinen vuonna 2010. Alenius kutsuttiin myös Linnan juhliin, ja myöhemmin hänelle myönnettiin Suomen Leijonan ritarimerkki solkineen.

Verottomien urheiluapurahojen saajista merkittävä osa on paraurheilijoita. Kaksi vuotta sitten suurimman eli 20 000 apurahan sai kuusi yleisurheilijaa. Heistä neljä saavutti mitalin Tokion paralympialaisissa, kaksi muuta olivat keihäänheittäjät Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen.

Paralympialaisissa on valtava määrä lajeja. Kultamitaleita jaetaan yli 500, kun urheilijoita on mukana noin 4 500. Siitä voi laskea keskimääräisen osallistujamäärän yhtä mitalilajia kohti. Kovin iso se ei ole, vaikka jotkut toki osallistuvatkin useampaan eri kilpailuun.

Urheilutoimittajat puntaroivat tykönään omaa paralympialaisuutisointiaan. Kilpailun kovuuden perusteella suomalaismitalitkin voisi vetää sanomalehtien sivuilla marginaaleihin pienellä präntillä. Toisaalta nämä mitalistit ovat panostaneet urheilemiseensa paljon, ja jo heidän poikkeukselliset tarinansa ansaitsevat palstatilaa.

Oikeita ja vääriä tulkintoja ei tässä tapauksessa ole, vaikka sellainen vaikutelma helposti syntyy. Jos siilinjärveläisiä älähdyksiä ei olisi kuulunut palkkion pienuudesta, kuultaisiin kommentteja paraurheilijoiden aivan liian suurista tukisummista.