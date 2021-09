Salolainen autoilija kääntyi Mahtinaisentiellä vastaantulijan eteen. Kolarista syytetty kuljettaja kertoi oikeudessa, ettei hän eikä hänen vieressä istunut puolisonsa nähnyt lähestyvää autoa.

”Tapahtumapaikalla on ollut hyvä näkyvyys, tie on suora, näköesteitä ei ole ja sää on ollut hyvä”, Varsinais-Suomen käräjäoikeus arvioi maanantaina antamassaan tuomiossa.

Onnettomuus tapahtui toukokuussa. Perniöstä päin tulleen naisen oli tarkoitus kääntyä Mahtinaisentien risteyksessä vasemmalle Saloon. Mahtinaisentietä vastaan ajanut autoilija ei ehtinyt väistää eikä jarruttaa ennen kuin rysähti.

Kuljettaja kiisti syytteen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Hän kertoi päinvastoin olevansa kokenut ja tarkkaavainen kuljettaja, joka noudattaa määräyksiä eikä ”ryntää suin päin”. Hän sanoi hiljentäneensä reilusti tai jopa pysähtyneensä, jotta ”ehtii katsoa autot”.

Käräjäoikeus muistuttaa, ettei törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen edellytä piittaamattomuutta. Yksittäinenkin virhe voidaan katsoa törkeäksi, vaikka tilanteessa ei olisikaan otettu tietoista riskiä.

Käräjäoikeus viittaa Korkeimman oikeuden ratkaisuun, jossa auto oli ajanut kärkikolmion takaa moottoripyöräilijän eteen. Tienkäyttäjillä on oikeuden mukaan oikeus luottaa siihen, että muut noudattavat väistämisvelvollisuutta.

”Vastaaja ei ole edes huomannut lähestyvää autoa. Tätä on pidettävä jopa vakavampana huolimattomuutena kuin tilannetta, jossa ajoneuvon kuljettaja oli havainnut lähestyvän moottoripyörän, mutta silti törmännyt siihen”, käräjäoikeus katsoo.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi salolaisnaisen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rangaistus on 50 päiväsakkoa, joka hänen tuloillaan tekee 850 euroa. Lisäksi hänen pitää korvata vakuutusyhtiölle liki 3 000 euroa.