Mainonta tukee kokemusta

Kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen ja varavaltuutetuksi yltäneiden ehdokkaiden on lain mukaan tehtävä ilmoitus siitä, miten he ovat rahoittaneet kampanjansa. Vaalirahoituslain tarkoitus on lisätä rahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sitoumuksista. Tavoite on myös rajoittaa ehdokkaiden kampanjakulujen kasvua.

Valituksi tulleet valtuuston, hallituksen sekä lautakuntien jäsenet ja varajäsenet tekevät erikseen vielä ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.

Korona muutti puolueiden ja ehdokkaiden kampanjointia. Vaaleihin kuin vaaleihin olennaisesti kuuluvat äänestäjien kohtaamiset erilaisissa tilaisuuksissa jäivät käytännössä kokonaan pois. Poikkeuksellinen tilanne heikensi todennäköisesti myös mahdollisuuksia kerätä kampanjalle rahoitusta.

Salolaisvaltuutettujen vaalirahailmoitukset kertovat, että kokemus ja mainonta on hyvä yhdistelmä. Suuri osa vaaleissa menestyneistä ehdokkaista käytti rahaa lehtimainontaan. Vaalimenestys toi myös vastuullisia tehtäviä vaalien jälkeisessä paikkajaossa.

Vaikka kampanjaa on vaikea käydä ilman rahallista panosta, valtuustoon voi nousta myös muilla tavoin.

Paikallisvaalit ovat vahvasti henkilövaalit, joissa äänestetään mielellään jollain tavalla tuttua ehdokasta. Tunnettuus esimerkiksi työn kautta tai sosiaalisessa mediassa muodostuneessa verkostossa saattaa tuoda ensikertalaisellekin hyvän tuloksen. Tällaisissa poikkeuksellisissa tapauksissa myös ehdokas itse on usein yllättynyt menestyksestään.

Sote-uudistukseen liittyvät aluevaalit ovat jo muutaman kuukauden päässä. Niissä vaalipiiri on sama kuin eduskuntavaaleissa. Ääniä pitäisi kerätä koko maakunnasta.

Hyvinvointialueen valtuustoon ja edelleen uuden hallinnon muihin luottamustehtäviin tähtäävät käyvät kampanjoitaan vuodenvaihteessa. Varteenotettavat ehdokkaat ovat todennäköisesti nykyisiä kuntien valtuutettuja.

Tulevaisuudessa aluevaalit käydään samaan aikaan kuntavaalien kanssa, mutta nyt ensimmäisellä kerralla ne vaativat oman kampanjansa ja oman rahoituksensa.