Marin: Budjettiriihineuvotteluissa päästy eteenpäin, mutta työtä riittää yhä

Hallituksen on määrä saada ensi vuoden budjettia koskevat neuvottelunsa päätökseen tänään.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi puolenyön jälkeen Twitterissä, että neuvottelut on keskeytetty ja niitä jatketaan tänään kello 10. Marinin mukaan neuvotteluissa on päästy eteenpäin, mutta työtä riittää yhä.

Aiemmin tiistai-iltana Marin kertoi, että viisikko jatkoi neuvotteluja muun muassa ilmasto- ja työllisyystoimista. Budjettiriihessä odotetaan linjauksia paitsi valtion ensi vuoden rahankäytöstä myös ilmastotoimista.

STT

