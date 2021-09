Marin: Hallituksella on kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys koronastrategian päivityksen keskeisistä elementeistä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että hallituksella on kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys koronastrategian päivityksen keskeisistä elementeistä. Marin sanoi Säätytalon portailla toimittajille, että keskeisenä kysymyksenä on se, miten tavoitteen asettelua strategiassa muutetaan.

Suomen koronastrategia on lähtenyt pitkään siitä, miten virusta voidaan estää leviämästä ja miten turvataan terveydenhuollon kantokyky sekä riskiryhmät.

– Nyt strategia lähtee siitä, että meidän tavoitteemme avata yhteiskuntaa ja pitää sitä auki. Keskeisenä välineenä tässä ovat rokotteet.

Hän toisti Säätytalon portailla toimittajille sen, että rajoitukset voidaan purkaa, kun Suomeen saadaan vähintään 80 prosentin rokotekattavuus yli 12-vuotiailla.

Marinilta kysyttiin, onko hallituksessa myös yhteisymmärrys rajoitusten purusta. Marin sanoi, ettei lähde ennakoimaan hallituksen neuvotteluita, mutta ministeriöiden ja hallituspuolueiden välillä on hänen mukaansa käyty laajasti keskustelua. Hän lisäsi, että myös eduskuntaryhmillä on ollut mahdollista antaa kirjallisia kommentteja päivitysluonnokseen.

– Näkisin, että suuria erimielisyyksiä ryhmien välillä ei ole, hän sanoo.

Hallitus neuvottelee tänään kello 15:stä alkaen koronan hybridistrategian päivityksestä.

