Matilda Castrenin puttaus takasi Euroopalle voiton Solheim Cupista

Suomalaisgolffari Matilda Castrenin onnistuminen Yhdysvalloissa pelatussa Solheim Cupissa varmisti Euroopalle voiton Yhdysvalloista. Eurooppa voitti kisan lukemin 15-13.

Cupin päätöspäivänä maanantaina pelattiin kaksinpelejä. Castrenilla oli vastassaan Yhdysvaltain Lizette Salas, jonka suomalainen voitti yhdellä lyönnillä. Voiton takaisi viimeisen reiän puttaus.

– Tätä on vaikea kuvailla sanoin, Castren sanoi.

– Tärisen. Katsoin tulostaulua ja tiesin, että puttaus olisi tärkeä. Luimme tilanteen täydellisesti ja se meni sisään. Olen vain niin onnellinen.

Castren on ensimmäinen Solheim Cupissa pelaava suomalaisnainen.

Voitto on Euroopan toinen peräkkäinen. Eurooppalaiset voittivat kilpailun kaksi vuotta sitten Skotlannissa.

STT

