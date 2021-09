Matkailuala pelkää tärkeän joulusesongin kärsivän maahantulon rajoitusten jatkumisesta

Matkailuala katsoo, että kireät maahantulosäännökset vaarantavat matkailun orastavan elpymisen koronapandemiasta ja samalla joulun matkailusesongin, jonka onnistumisella olisi suuri merkitys etenkin Lapissa.

Hallitus päätti tiistaina esittää, että maahantulosäännöksiä jatketaan joulukuun loppuun asti. Maahantulijalta edellytetään siten edelleen todistusta sairastetusta taudista, täydestä rokotussarjasta tai negatiivisesta testistä. Negatiivisen testitodistuksen kanssa Suomeen tulevien tulisi käydä toisessa testissä 72-120 tunnin kuluessa maahantulosta.

Lapin Matkailuelinkeinon Liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell sanoo, että rajoitusten jatkaminen tuntuu liioitellulta tilanteessa, jossa rokotuskattavuus on kehittynyt hyvin sekä Suomessa että niissä maissa, joista tänne matkustetaan.

– Tuntuu, että on tarpeettomia rajoituksia varmuuden vuoksi – saavutetaanko sillä yhtään lisähyötyä, kun joka tapauksessa meillä on täällä nyt hyvä suoja jo mahdollisia tartuntoja vastaan, Forsell sanoo STT:lle.

Hän arvioi, että jos näillä rajoituksilla mennään vuoden loppuun, se käytännössä karsii pois osan tulijoista.

– Nyt nähdään, että kiinnostusta on markkinoilla tosi paljon, kun pitkään aikaan ei ole päästy matkustamaan. Ennakkovarauksiakin on monessa yrityksessä hyvin. Mutta toisaalta kuullaan myös sitä, että on kiinnostusta, muttei olla uskallettu tehdä vielä lopullisia varauksia.

Ruuhkat voivat heikentää Suomen mainetta ja tulevaa kysyntää

Finavia ja Finnair pelkäävät, että jokaisen matkustajan rokotus- tai testitodistuksen tarkastaminen voi johtaa hallitsemattomiin ruuhkatilanteisiin lentokentillä, kun matkustajamäärät kasvavat.

– Ne ruuhkauttavat jo nyt. Ja kun matkustajamäärä lisääntyy ja useampia lentoja tulee yhtä aikaa, sitten väistämättä nämä tarkastukset aiheuttavat jonoja ja ruuhkaa. Lentoasemaahan ei ole suunniteltu tällaisten tarkastusten tekemiseen, sanoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki moittii Suomen käytäntöjen olevan Euroopan tiukimmasta päästä, minkä lisäksi niihin on liittynyt epäselvyyttä. Hän näkee riskinä, että sekä Suomen maine matkailumaana että maakuva kärsivät.

– Tämä vaarantaa Suomen ja Lapin joulusesongin, joka on meille perinteisesti todella tärkeä asia. Jos tällä mallilla mennään ja tämä myös kommunikoidaan kansainvälisille turisteille sekavasti, on riski, että vaarannetaan sesongin toimivuus ja lisäksi vielä aiheutetaan huonoa asiakaskokemusta, mikä vaikuttaa sitten tulevien vuosien kysyntään, Mäki sanoo.

Laivayhtiöiden kesä yhä heikko – joulunaluskausi pitäisi pystyä hyödyntämään

Myös varustamoalalla pidetään tärkeänä, että ainakin kaikkien henkilöiden tarkastamisesta siirryttäisiin pistokokeisiin, sillä matkustajamäärän kasvaessa kaikkien testaaminen ei käytännössä toimi. Laivayhtiöissä toivotaan, että joulunaluskausi ja joulun aika pystyttäisiin hyödyntämään pitkän hiljaisen kauden jälkeen.

Kesä oli laivamatkustamisen näkökulmasta vähän parempi, mutta matkustajamäärät jäivät kuitenkin vain noin 30 prosenttiin normaalikesästä.

– Yleensä kesän tuloilla eletään tavallaan talven hiljaisen kauden yli. Nyt tulot ovat pienet ja tilanne on vaikea kaiken kaikkiaan, joten mahdollisimman nopea elpyminen on äärimmäisen tärkeää, sanoo Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Susanna Jääskeläinen

STT

