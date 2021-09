Tanssipari Alisa Heino ja Markus Ranta palasi Saloon – matkat Italian Molinellaan jatkuvat

Salolaislähtöisen ja jälleen salolaistuneen latinalaistanssiparin Alisa Heinon ja Markus Rannan arki koostuu tällä hetkellä käytännössä kahdesta erilaisesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen niistä oli nähtävissä maanantaiaamuna muuten vielä hiljaisessa Hanhivaaran liikuntakeskuksessa.

Harjoitusohjelmassa oli englanniksi ilmaistuna performance practise. Pari suoritti harjoituksen aikana viisi kertaa kaikki viisi kilpatanssiaan. Kaikkiaan tansseja kertyi siis 25 kappaletta.

– Tämä on se kaikista fyysisin treeni, jossa intensiteetti on korkeimmillaan. Se tehdään vähintään kerran viikossa, välillä useamminkin, kertoo noin 20 tuntia viikossa harjoitteleva pari.

Harjoitus videoidaan ja se lähetetään Italiassa asuville valmentajille. He ovat viisinkertaiset maailmanmestarit Gabriele Goffredo ja Anna Matus.

Valmennussuhde toimii etänä. Goffredoon ja Matusiin ollaan yhteyksissä vähintään viikoittain.

– Tämä on tosi tiivis valmennussuhde. Gabriele ja Anna edellyttävätkin tiivistä vuorovaikutusta, vain sillä on mahdollisuus mennä uralla eteenpäin.

Niin, Italia. Tuo keskeinen osa Heinon ja Rannan elämää, jota ilman tämä tositarina jäisi vaillinaiseksi.

He ovat viettäneet suurimman osan tästä vuodesta saapasmaassa. Molinellan tanssiparatiisista löytyy kaikki, mitä 27-vuotiaat urallaan eteenpäin pyrkivät urheilijat voivat toivoa, muiden muassa maailman suurin tanssiurheilukoulu.

Monella meistä on kokemuksia koronaviruksen vaikutuksista omaan elämään kaikkine rajoituksineen. Ihan ilman mutkia eivät sujuneet salolaistanssijoiden ulkomaanmatkatkaan.

Urheilutermein ilmaistuna Italiaan suuntautuneet automatkat johtavat lentomatkoja viimeisimpien reissujen osalta otteluvoitoin 2–1. Heino ja Ranta ovat siis joutuneet ajelemaan kahdesti Euroopan halki.

Toinen näistä kerroista johtui Rannan koronatartunnasta. Tämän jälkeen he olivat jo odottamassa aamuöistä lentoa Helsinki-Vantaan kentällä, kunnes tulikin tieto kyseisenä yönä muuttuneista käytännöistä. Niiden mukaan vasta-ainetodistus ja lääkärinlausunto eivät olleetkaan päteviä asiakirjoja.

Oli edessä seuraava pitkähkö odotus. Kun lentoyhtiö Lufthansa kadotti kaksikon tulkinnan mukaan sillä aikaa lentoliput, oli edessä automatka, osa 2.

Italia ei jää kokonaan taakse jatkossakaan, vaikka asunnot onkin hankittu Salosta.

– Suunnitelmissa on viettää kuukaudesta keskimäärin noin viikko Molinellassa. Niin tapahtuu esimerkiksi lokakuussa, jolloin osallistumme valmennuspäiville ja kilpailemme samassa yhteydessä Sloveniassa.

Yhdellä reissulla pystyy siis hyödyntämään monenlaisia asioita. Italiassa on yleisestikin tarjolla myös kilpailuja aivan eri tahdilla kuin Suomessa.

Kilpailukalenteri poikkeaakin melko paljon siitä, mihin on aiemmin totuttu. Toki Heino ja Ranta ovat kiertäneet Eurooppaa paljon aiemminkin, mutta kuviot ovat muuttuneet viimeisen vuoden aikana sekä kisojen että harjoittelun suhteen.

– Harjoittelussa on tehty tosi isoja muutoksia viime syksystä lähtien. Nyt koreografiat alkavat tuntua omilta, ja sinne pystyy löytämään rentoutta ja flow’ta tanssiessa. Aluksi piti tehdä paljon enemmän ajatustyötä ja miettiä, mitä milloinkin tehdään.

Heino ja Ranta ovat latinalaistanssien A-pari Suomen Tanssiurheiluliiton maajoukkueessa ja toisena kotimaan rankingissa. Maailmanrankingissa sijoitus on 185.

Suomessa ykköseksi rankatut Gleb Bannikov ja Ada Varstala ovat puolestaan maajoukkueen ykköspari kymppitanssissa. A-parin status merkitsee käytännössä esimerkiksi liiton rahallista tukea ja maajoukkueleiritystä sekä psyykkistä valmennusta.

Tällä hetkellä ja vielä muutaman vuoden ajan etusijalla kulkee Rannan ja Heinon kohdalla oma harjoittelu ja kilpaileminen. Viereisellä sivulla esiteltävän seuratyön lisäksi he tekevät esimerkiksi häätanssitunteja ja muita yksityistunteja.

Tavoitteena on järjestää syksyn aikana myös workshop. Suomennettuna siis tapahtuma, jossa henkilöt voivat perehtyä tanssiin ilman aiempaa kokemusta.

Salossa on kuukauden kuluttua isojen kisojen viikonloppu

Uuden valmennuksen myötä Markus Rannan ja Alisa Heinon kilpailukalenteri näyttää joko hieman tai paljon erilaiselta kuin mihin on totuttu. Esimerkiksi lokakuiset EM-kilpailut jäävät väliin.

Valmentajat määrittelevät pitkälti osallistuttavat tapahtumat. Niitä tulee syksyn mittaan Etelä- ja Keski-Euroopassa.

– Kun esimerkiksi tekniikkaamme on hiottu paljonkin, vaativat muutokset aikaa myös tässä kilpailumielessä. On hyvä saada alle ensin pienempiä kisoja: tämä on arvostelulaji, ja tuomareidenkin on hyvä tottua meidän uudenlaiseen tapaamme tanssia, Heino ja Ranta hymyilevät.

Myös esimerkiksi tuleviin SM-kilpailuihin osallistuminen on näistä syistä vielä arvoitus. Yksi tähtäin on kuitenkin selkeä, ja sen tapahtuma-aika on melko tasan kuukauden kuluttua.

Salossa järjestetään samana lokakuisena viikonloppuna (23. ja 24.10.) kymppitanssin SM-kilpailut sekä latinalaistanssien World Games -karsinta.

Karsinnan voittaja etenee Euroopan karsintaan Osloon, jossa on tarjolla paikkoja varsinaiseen World Gamesiin.

– Kun tanssi ei ole olympialaji eikä sellaiseksi breakdancea lukuun ottamatta ainakaan vielä tulekaan, on World Games lajin suurin mahdollinen tapahtuma, Heino huomauttaa.

Latinalaistanssien rankingissa toisena olevalla duolla Heino–Ranta on hyvä mahdollisuus selviytyä Euroopan karsintaan. Kaikilta kotimaan karsintaan osallistuvilta kun edellytetään Suomen kansalaisuutta.

Rankingin ykkösparilla Gleb Bannikov–Ada Varstala tämä ehto ei täyty.

Suomessa parien vaihtuvuus on ollut korona-aikana varsin vilkasta. Heino ja Ranta ovat tanssineet yhdessä jo 12 vuotta.

– Tavoitteenamme on ehdottomasti päästä Osloon, salolaispari linjaa.

Mikäli World Games -paikka toteutuisi, olisi asetelma mielenkiintoinen.

– Osallistuisimme silloin samaan kilpailuun kuin valmentajamme eli moninkertaiset maailmanmestarit, Ranta hymyilee.