Media: Afganistanissa Taleban hajotti naisten mielenosoituksen kyynelkaasulla ja pippurisumutteilla

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa maassa vallan ottanut äärijärjestö Taleban on hajottanut oikeuksiensa puolesta marssineiden naisten mielenosoituksen kyynelkaasulla ja pippurisumutteilla. Asiasta kertovat BBC ja afganistanilaismedia Tolo News.

Tusinoista naisista koostuneen marssin kerrotaan olleen ylittämässä siltaa matkallaan kohti presidentinpalatsia, kun Talebanin joukot estivät heidän etenemisensä. Talebanin mukaan mielenosoitus pysäytettiin, koska se oli lähtenyt käsistä.

Oikeuksiensa puolesta marssivat naiset ovat osoittaneet viime päivinä mieltänsä talebaneja vastaan Kabulin lisäksi Heratissa. Kabulissa naiset osoittivat lauantaina mieltä jo toista päivää.

Taleban on muodostamassa uutta hallitusta maahan, ja toistaiseksi on epävarmaa, millaisen roolin äärivanhoillista islamin tulkintaa ajava äärijärjestö aikoo sallia naisille yhteiskunnassa.

Mielenosoittajat ovat vaatineet naisille oikeutta työntekoon ja osallistumiseen maan hallintoon. Monet pelkäävät, että naisten asema palaa samaksi kuin vuosina 1996-2001, jolloin talebanvallan alla eläneet naiset käytännössä karkotettiin kaikesta julkisesta elämästä.

Talebanin mukaan naiset voivat osallistua maan tulevaan hallintoon, mutta eivät voi toimia ministerinviroissa. Taleban ei ole vielä ilmoittanut maan uuden hallituksen kokoonpanoa, mutta ilmoitusta odotetaan lähipäivinä.

