Yhdysvallat poistaa rokotettujen EU-kansalaisten 1,5 vuoden ajan voimassa olleen maahantulokiellon

Yhdysvallat poistaa koronarokotettujen EU-kansalaisten matkustusrajoitukset, Valkoinen talo vahvistaa. Puolentoista vuoden maahantulokiellon päättymisestä kertoivat aiemmin useat kansainväliset mediat viranomaislähteisiin viitaten.

Presidentti Joe Bidenin hallinnon koronakoordinaattori Jeffrey Zients kertoi toimittajille uutistoimisto AFP:n mukaan, että muutos astuu voimaan marraskuun alussa. Aiemmin EU:n Yhdysvaltojen-suurlähettiläs Stavros Lambrinidis oli vihjaillut Twitterissä, että toivoo asiasta tulevan ”myönteisiä uutisia piakkoin”.

Virallinen tieto ei ollut vielä tavoittanut Suomen Washingtonin-suurlähetystöä, kun STT tiedusteli asiasta ensitietojen jälkeen. Suurlähetystön lehdistöneuvos Pasi Rajala kertoo, että Suomi on osana EU:ta lobannut vahvasti rajoitusten purkamisen puolesta.

– Rajoitukset ovat ihan oikeasti olleet tiukkoja. Tavallisella matkustajalla on ollut vaikeuksia päästä maahan riippumatta siitä, onko tärkeää asiaa vai ei, Rajala sanoo.

Rajala kertoo, että tilanne on vaikuttanut esimerkiksi perhesuhteiden hoitoon, liiketapaamiset ovat olleet hankalia, eivätkä esimerkiksi vaihto-opiskelijat ole päässeet maahan aloittamaan opiskeluaan.

– Meillekin on tullut paljon yhteydenottoja ja pyydetty apua, mutta vaikutusmahdollisuudet ovat toki olleet vähäiset. Yhdysvallat päättää itse, ketä ottaa maahan. On ollut monenlaisia tarinoita, mutta en mene yksittäisten ihmisten tilanteisiin.

Maahantulon edellytyksenä täysi rokotussarja

EU-kansalaiset pääsevät jälleen matkustamaan Yhdysvaltoihin marraskuussa, jos he ovat saaneet täyden rokotussarjan sekä käyvät koronatestissä sekä kontaktien jäljityksessä.

EU-kansalaisten lisäksi maahantulokielto aiotaan poistaa Schengen-alueen sekä Britannian rokotetuilta asukkailta. Lisäksi vielä hyväksymättömien rokotteiden kliinisissä tutkimuksissa mukana olevat noin 40 000 ihmistä Britanniassa saavat matkustaa Yhdysvaltoihin.

Maahantulokielto astui voimaan edellisen presidentin Donald Trumpin kaudella maaliskuussa 2020. Nykyinen presidentti Biden jatkoi rajoitusten voimassaoloa jälleen tammikuussa. Tähän mennessä vain Yhdysvaltain kansalaiset, maassa pysyvästi asuvat sekä erityisviisumin saaneet ulkomaalaiset ovat saaneet matkustaa Yhdysvaltoihin useimmista Euroopan maista.

Medioiden mukaan Bidenin hallinto suunnittelee päivittävänsä rajoituksia kaikessa kansainvälisessä matkustamisessa.

Saara-Miira Kokkonen

STT

