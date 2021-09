Medvedeville ensimmäinen grand slam -voitto, Djokovic ei onnistunut tekemään historiaa

Venäjän Daniil Medvedev on voittanut tenniksen Yhdysvaltain avoimen miesten kaksinpelin finaalissa Serbian Novak Djokovicin erin 6-4, 6-4, 6-4. Voitto oli 25-vuotiaalle venäläiselle uran ensimmäinen grand slam -turnauksen voitto.

Medvedev oli aiemmin pelannut kahdesti grand slam -turnauksen finaalissa, 2019 Yhdysvaltain avoimessa ja tämän vuoden alkupuolella Australian avoimessa.

Djokovic olisi voitollaan vienyt saman vuoden aikana neljän grand slam -turnauksen mestaruuden ensimmäisenä kaksinpelien miespelaajana sitten vuoden 1969. Lisäksi hän olisi samalla noussut eniten grand slam -turnauksia urallaan voittaneeksi pelaajaksi.

Djokovicilla on nyt 20 grand slam -voittoa, kuten myös Roger Federerillä ja Rafael Nadalilla.

– Pahoittelut faneillesi ja sinulle. Olet saavuttanut urallasi niin paljon… Minulle olet tennishistorian suurin pelaaja, Medvedev hehkutti Djokovicia.

– Onnittelut Daniilille. Se oli uskomaton ottelu. Jos joku ansaitsi grand slam -turnauksen voiton nyt, se olit sinä, Djokovic vastasi.

Finaali kesti kaksi tuntia ja 16 minuuttia.

Djokovic kiitti yleisöä

Djokovic kiitti kyynelsilmin finaalin jälkeen yleisöä, joka tuki serbialaista äänekkäästi ottelun aikana.

– Vaikka en voittanut ottelua, sydämeni on täynnä iloa ja olen iloisin mies maan päällä. Saitte minut tuntemaan itseni erityiseksi kentällä. Te kosketitte sieluani. En ole koskaan kokenut tällaista New Yorkissa, Djokovic kiitteli.

Medvedevistä tuli kolmas venäläinen miespelaaja, joka on voittanut miesten kaksinpelin grand slam -turnauksen. Jevgeni Kafelnikov voitti Ranskan avoimen 1996 ja Australian avoimen 1999. Marat Safin voitti Yhdysvaltain avoimen 2000 ja Australian avoimen 2005.

