Mehiläinen ja Pihlajalinna kiistävät Tehyn syytteet palkkakartellista

Terveysalan yritys Mehiläinen kiistää Tehyn syytteet Helsingin kaupungin ja kolmen suuren terveysalan yhtiön palkkakartellista, mutta vahvistaa, että osa Helsingin kaupungin kanssa solmituista ostopalvelusopimuksista rajoittaa kaupungin työntekijöiden rekrytointia yhtiön palvelukseen sopimuksen kohteena oleviin yksiköihin. Rajoitus ei kuitenkaan estä rekrytointia muualle Mehiläiseen.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi torstaina MTV:n haastattelussa, että Helsingin kaupunki olisi tehnyt Mehiläisen, Pihlajalinnan ja Terveystalon kanssa sopimuksen, jonka mukaan yhtiöt eivät rekrytoisi Helsingin kaupungilla työskentelevää hoitohenkilöstöä.

Rytkösen mukaan Tehy tekee asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Rytkönen sanoi Ylelle, että näyttää siltä, että vastaavanlainen toimintamalli on käytössä ympäri Suomea.

Mehiläisen henkilöstöjohtajan Tatu Tulokkaan mukaan yhtiö ei ole mukana minkäänlaisessa Tehyn väitteen mukaisessa toimialan yhteisessä sopimuksessa. Jotkut sopimukset kuitenkin rajoittavat Helsingin kaupungin työntekijöiden rekrytointia, hän toteaa.

– Mehiläisellä ja Helsingin kaupungilla on useita julkisesti kilpailutettuja ostopalvelusopimuksia, joista osa rajoittaa Mehiläiseltä suorarekrytoinnin kaupungin työntekijöiden osalta kaupungin ostamissa palveluissa, Tulokas kirjoittaa STT:lle sähköpostivastauksessaan.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen torjuu myös väitteet palkkakartellista.

– Minun on vaikea ymmärtää, että toimialalla olisi palkkakartellia. Pihlajalinna ei ainakaan ole sellaisessa mukana, Aaltonen sanoi STT:lle.

Pihlajalinnalla on osassa ostopalvelusopimuksia ehtoja, että sopimuksen kohteena olevaan toimintaan ei voi suorarekrytoida henkilökuntaa tilaajan organisaatiosta.

– Sellaisia ehtoja on olemassa, eikä se ole kovin uusi asia. Muistan tämäntyyppisiä ehtoja pitkältä ajalta.

Aaltonen huomauttaa, että Pihlajalinna ei voi vaikuttaa siihen, millaisia ehtoja julkisissa kilpailutuksissa esitetään.

– Me lähtökohtaisesti oletamme, että kun julkinen organisaatio kilpailuttaa palvelutoimintaa, niin kaikki ne ehdot, joita palveluntuottajalta edellytetään, ovat laillisia, Aaltonen sanoi.

”Tilaaja oikea taho vastaamaan”

Terveystalon henkilöstöjohtajan Minttu Sinisalon mukaan yhtiöllä on sopimus Helsingin kaupungin kanssa terveyspalvelujen tuottamisesta, mutta Sinisalo ei suostu avaamaan sopimuksen sisältöä eikä sitä, estääkö sopimus Helsingin kaupungin työntekijöiden palkkaamisen Terveystalon työntekijöiksi.

Kysyttäessä Rytkösen mainitseman sopimuksen olemassaolosta Sinisalo kehottaa kääntymään Helsingin kaupungin puoleen.

– Terveystalo toimii julkisen hankintaprosessin kautta Helsingin kaupungin kumppanina tuottamassa terveydenhuollon palveluita helsinkiläisille. Tilaaja on varmasti oikea taho vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin näiden erilaisten sopimusten osalta. Meillä ei tietenkään ole mitään intressiä rajoittaa työvoiman tuloa meille, Sinisalo sanoi STT:lle.

Myös apulaispormestari kiistää

Mehiläisen Tatu Tulokkaan tavoin myös Helsingin sosiaali- ja terveysasioista vastaava apulaispormestari Daniel Sazonov (kok.) kiistää kartellin olemassaolon.

– Rytkösen väite siitä, että Helsinki on osallisena kartellissa, on älytön. Hän esittää ay-liikkeelle ominaiseen tapaan kovia syytöksiä kevyinä heittoina, Sazonov kommentoi STT:lle tekstiviestillä.

– Työntekijät saavat vapaasti valita työnantajansa, eikä tätä rajoiteta. Me kaupunkina haluamme olla hoitajille paras mahdollinen työnantaja. Sen eteen teemme joka päivä töitä, Sazonov jatkoi.

– Mitä Helsingin ostopalveluihin tulee, Helsinki ostaa yrityksiltä lisää henkilökuntaa saadakseen helsinkiläisille turvattua toimivat palvelut. Näissä tapauksissa ei tietenkään ole mieltä siinä, että tämä lisähenkilöstöksi tarkoitettu henkilökunta tulisi Helsingin kaupungilta takaisin Helsingin kaupungille, mutta vain yksityisen yrityksen kautta, Sazonov sanoi.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tehylta-kova-syytos-hoitoalalla-palkkakartelli-jarkyttavaa-ja-torkeaa/8226000#gs.aia3i8

https://yle.fi/uutiset/3-12084013

Tuomas Savonen, Nina Törnudd

STT

