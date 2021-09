Meksikon korkein oikeus linjasi abortin kriminalisoinnin olevan perustuslain vastaista

Meksikon korkein oikeus on linjannut abortin kriminalisoinnin olevan perustuslain vastaista. Korkein oikeus teki asiasta yksimielisen päätöksen tiistaina.

Päätöksen myötä Meksikon naisille avautuu mahdollisuus aborttiin ilman pelkoa syytteistä tai mahdollisesta vangitsemisesta.

Tähän mennessä abortti on ollut laillista vain pääkaupunki Mexicossa sekä kolmessa muussa osavaltiossa raskauden ensimmäisen 12 viikon aikana. Muualla maassa abortti on ollut sallittua vain raiskaustapauksissa.

– Se on yksi askel lisää historiallisessa taistelussa (naisten) tasa-arvosta, ihmisarvosta ja heidän oikeuksiensa täysimääräisestä käyttämisestä, sanoi korkeimman oikeuden presidentti Arturo Zaldivar.

Korkeimman oikeuden päätös vaikuttaa nyt koko maahan. Meksikossa osavaltioilla on oikeus määrittää lakinsa itsenäisestä, mutta ne mitätöidään, jos ne ovat ristiriidassa korkeimman oikeuden päätösten kanssa.

Jatkossa aborttiin voi hakeutua Meksikossa tuomarin määräyksellä, jos terveydenhoitopalveluissa kieltäydytään tekemästä aborttia.

Aborttioikeuden puolesta kampanjoiva Gire-järjestö sanoo oikeuden päätöksen olevan historiallinen. Vaaralliset abortit ovat ryhmän mukaan neljänneksi yleisin äitiyskuolemien syy Meksikossa.

Meksikon presidentti Andres Manuel Lopez Obrador ei puolestaan halunnut ottaa kantaa asiaan, koska se on kiistanalainen kysymys.

Latinalaisessa Amerikassa abortti on laillista Meksikon lisäksi vain Uruguayssa, Kuubassa, Argentiinassa ja Guyanassa.

STT