”Meskon” johdolla haastamaan huippuja – Suomen jatkopaikka EM-lentopallossa on käytännössä varma, mutta tiistain ottelussa on silti iso panos

Passari Eemi Tervaportin loukkaantuminen on kolaus Suomen menestystoiveille miesten EM-kilpailuissa. Joukkueen kannalta takaisku Tervaportin kisojen päättymisestä etureiden repeämään ei kuitenkaan lopulta ole niin suuri kuin ensikuulemalta voisi ajatella.

Ykköspassariksi nousee 43-vuotias Mikko Esko, jota yllättävä tilanne tuskin suuremmin huimaa. Tosin voinee sanoa, että lähes kaiken lentopallossa kokeneelle ”Meskolle” tulee uusi kokemus.

Kahdella passarilla turnaukseen lähtenyt Suomi sai kutsua mukaan Akseli Lankisen. Näin ollen tässä vaiheessa ei tarvitse alkaa spekuloida sitä, minkä pelipaikan mies siirtyisi passaamaan, mikäli Eskolle kävisi jotain.

Suomen pudotuspelipaikka eli sijoittuminen kisoissa 16 parhaan joukkoon on yli 99-prosenttisen varmaa. Asian sinetöimiseen riittäisi yksikin voitettu erä joko Alankomailta tai Turkilta. Ja mikä vielä merkittävämpää, olisi homma selvä jo Venäjän yhden erän voitolla Espanjasta. Venäjä lähtee kyseiseen otteluun jättisuosikkina.

Jatkopaikasta ei siis tarvitse stressata, mutta tiistai-illan Alankomaat-ottelulla on Suomen kannalta silti suuri panos. Sijoittuminen alkulohkossa kahden parhaan joukkoon olisi äärimmäisen tärkeää, jotta voisi elätellä realistisia toiveita etenemisestä puolivälieriin.

Tampereen alkulohkon joukkueiden ensimmäisiksi pudotuspelivastustajiksi tulevat Puolan Gdanskissa pelattavan lohkon ryhmät. Näyttää vahvasti siltä, että Gdanskin kärkikaksikon muodostavat hallitseva maailmanmestari Puola ja hallitseva Euroopan mestari Serbia.

Nämä ovat Suomen tasoisille joukkueille lähes mahdottomia voitettavia. Toisen lohkon kolmas ja neljäs joukkue ovat tasoltaan huomattavasti inhimillisempiä.

Kahden parhaan joukkoon selvitäkseen Suomen on lähes varmasti pakko voittaa sekä Alankomaat että Turkki. Tehtävä on erittäinkin haastava, vaikka Suomi on pelannut odotuksiin nähden hyvän turnauksen. Jos tämä unelmaskenaario kahdesta voitosta toteutuu, voittaa Suomi samalla koko alkulohkon.

Alankomaiden ja Turkin odotettiin jo ennen kisoja olevan keskenään erittäin tasaiset joukkueet. Tämä osoittautui todeksi myöhäisen maanantai-illan keskinäisessä kohtaamisessa, jonka Alankomaat vei erin 3–1 voitettuaan kaikki erät minimaalisella kahden pisteen erolla.

Alankomaiden hakkuri Nimir Abdel-Aziz on melkoinen pelote, ja hän monin paikoin dominoi tapahtumia Turkkiakin vastaan. Abdel-Azizilla oli jo kolmen erän jälkeen kasassa teholukemat 26/+21, ja loppusaldo oli 34/+28. Hän takoi joukkueelleen sekä toisen että neljännen erän viimeisen pisteen.

Tämänkaltainen hallinta ei ole yllätys. 29-vuotias, huippu-uransa sisällä mielenkiintoisesti passarista hakkuriksi vaihtanutta pelaajaa luonnehditaan Lentopalloliiton otteluennakossa yhdeksi maailman parhaista lentopalloilijoista.

MIESTEN EM-KILPAILUJEN C-LOHKO

Neljä ottelua jäljellä

Maanantain pelit

Pohjois-Makedonia–Espanja 1–3 (23–25, 25–21, 28–30, 15–25)

Turkki–Alankomaat 1–3 (25–22, 25–27, 25–27, 23–25)

Lohkon tilanne

Hollanti 4 3 0 1 0 11–4 10

Turkki 4 3 0 0 1 10–5 9

Suomi 3 2 0 0 1 7–4 6

Venäjä 3 1 1 0 1 7–6 5

Espanja 4 1 0 0 3 4–10 3

P-Make. 4 0 0 0 4 2–12 0

Jäljellä olevat alkulohkon ottelut: tiistaina Espanja–Venäjä, Suomi–Hollanti, keskiviikkona Venäjä–Pohjois-Makedonia, Suomi–Turkki.