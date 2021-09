Meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoo tänään verkossa esikoisteoksestaan Suomen luonto 2100

Suosittu tv-meteorologi Kerttu Kotakorpi on

Salon TasausKohtuusPajan kirjailijavieraana tänään tiistaina 28. syyskuuta klo 18-20. Ilta toteutetaan verkossa Teams-tapahtumana, ja osallistumislinkki löytyy osoitteesta tasauskohtuuspaja.net

Kotakorpi puhuu tuoreesta esikoiskirjastaan Suomen luonto 2100, joka on viimeisimpään tutkimustietoon perustuva visio tulevaisuuden Suomesta, joka on ilmastoltaan hyvin erilainen kuin nyt.

Kerttu Kotakorpi (s. 1987) on kotoisin Vaasasta ja hän on opiskellut meteorologiaa Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut tv-meteorologina vuodesta 2008.

Kirjailijavierailu järjestetään yhteistyössä Salon pääkirjaston kanssa. Kirjastossa on syyskuun loppuun asti esillä TaKoPajan Ekovelkapöytä, josta löytyy kirjallisuutta ylikulutukseen liittyvistä teemoista.