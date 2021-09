Metsäkonevalmistaja Ponsse neljättä vuotta Suomen maineikkain yritys – kymmenen heikkomaineisimman listalla pysyivät hoivayhtiöt Attendo ja Esperi Care, Nordea palasi listalle, uutena yhtiönä VR

Vieremäläinen metsäkonevalmistaja Ponsse on neljättä vuotta peräkkäin Suomen maineikkain yritys, ilmenee tämän vuoden Luottamus & Maine -tutkimuksesta.

Toiseksi maineikkain yritys on hissiyhtiö Kone ja kolmanneksi peliyhtiö Supercell.

T-Median selvitys Suomessa toimivien yritysten maineesta suuren yleisön keskuudessa toteutettiin yhdeksättä kertaa.

Kärkikolmikon yrityskattaus on pysynyt viisi vuotta lähes samana. Viime vuonna poikkeuksen teki Fazer, joka nousi Koneen ohi kolmanneksi maineikkaimmaksi yritykseksi.

Kymmenen maineikkaimman yrityksen joukkoon palasi tänä vuonna kuluttajatarvikeyhtiö Fiskars.

– Fiskarsin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström on saanut toimillaan erinomaista mediajulkisuutta. Hän on sanoittanut hienosti Fiskars-konsernin kehittymistarinaa, arvioi T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka tiedotteessa.

Hoivayritysten maine parantunut, mutta yhä heikkoa

Kolme huonomaineisinta yritystä pysyivät samana. Viime vuonna toiseksi huonoimman maineen kaivosyhtiö Terrafame tippui selvityksen jumbosijalle. Viime vuoden huonomaineisin yritys oli hoivayritys Esperi Care, joka paransi tänä vuonna merkittävästi arvosanaansa jääden silti listalla toiseksi huonomaineisimmaksi.

Kolmanneksi huonomaineisin yritys oli jälleen sähkönsiirtoyhtiö Caruna.

Merkittävän arvosanan parannuksen teki myös hoivayhtiö Attendo, joka oli tänä vuonna viidenneksi heikkomaineisin yritys.

Kymmenen huonomaineisimman listalle tipahti uutena yrityksenä logistiikkakonserni VR. Nordea palasi kymmenen heikoimman joukkoon vuoden tauon jälkeen.

Mainenousun pois kymmenen heikoimmassa maineessa olevien listalta teki teknologiayritys Nokia.

Tutkimus ja analytiikkayritys T-Median Luottamus & Maine -tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2021. Tutkimukseen osallistui noin 9 000 suomalaista. Tutkimuksen otos on painotettu sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Yrityksiä arvioitiin arvosanalla yhdestä viiteen kahdeksalla eri osa-alueella, joiden keskiarvosta laskettiin lopullinen mainepistemäärä.

STT