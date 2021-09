Miesten keihäänheiton tulevaisuudesta Suomessa ollaan oltu Tero Pitkämäen ja viimeisimpänä Antti Ruuskasen lopettamisten jälkeen huolissaan. Paljolti syystäkin.

Tosiasia on silti se, että laajemmalta menestyspotentiaaliltaan miesten keihäs on yhä vain Suomen yleisurheilun ykköslaji. Kun ottaa vertailuun meneillään olevan ulkoratakauden maailmantilaston top-50-sijoitukset, on nimilista siinä vähintään tuplasti pidempi kuin missään muussa yleisurheilun osalajissa.

Oliver Helander, Toni Kuusela, Lassi Etelätalo, Jarmo Marttila, Topias Laine ja Jami Kinnunen. Siinä maan keihäsmaineen kantajia, jotka ovat kauden aikana ylittäneet 80 metriä. Laine täytti heinäkuussa vasta 20 vuotta.

Kyseinen 80 metriä riittää edelleen varsin korkealle. Maittain jaoteltuna maailmantilasto on hyvinkin kirjavaa luettava: 12 kärjessä on 12 eri maan edustaja Intiasta Moldovaan, Pakistaniin ja Grenadaan!

Huipun taso ei sen sijaan ole enää noussut siitä, mitä muutama vuosi sitten hehkutettiin, pikemminkin päinvastoin. Johannes Vetterin takana on sikäli tilaa, ettei muita 90-metrisiä kiskaisuja ole nähty eikä tason laajuus kasvanut.

”Yhden heiton ihmeiden” joukkoon lukeutuvat myös Oliver Helander ja osin Toni Kuuselakin. Sikäli huolille on perusteita, että tasaisuutta ei pitkälti vammojen jäljiltäkään ole ollut heillä, kuten ei juuri muillakaan suomalaismiehillä.

Helander on yksi kolmesta suomalaisesta, joka on tällä hetkellä kauden maailmantilaston top-kympissä. Jäljellä on vielä Timanttiliigan finaaliviikonloppu, jolloin kärkisijoilla saattaa tapahtua vielä hieman tuuletusta. Todennäköisimmin asetelmat pysyvät kuitenkin koko lailla nykyisellään loppuun asti.

Senni Salminen on Helanderin tapaan omassa lajissaan sijalla yhdeksän. Salon Vilppaan seiväshyppääjälle Wilma Murrolle voisi Ruotsi-ottelun lipsahduksesta huolimatta jakaa kauden tasaisimman maailman kärkipään urheilijan pystin. Maan parhaan yleisurheilun olympiasijoituksen lisäksi hän teki monessa kilpailussa suunnilleen top-20-tason suorituksia.

Kun mietitään ensi vuoden MM-kilpailujen lisäksi EM-kisoja, on Murto luonnollisesti varsin korkealla myös siinä vertailussa. Kiehtovin tilanne on Euroopan tilastossa peräti kolmantena olevalla Salmisella, ja tässä kohdassa nousevat esiin myös maailmantilastossa hieman alempana olevat juoksijat.

Sara Kuivisto on keskimatkoilla ehdoton ehdokas EM-finaaliin. Näin on tietysti etenkin 1 500 metrillä, jossa loppukilpailuun kelpuutetaan 12 juoksijaa. Kuivisto on kyseisen matkan tilastossa peräti seitsemäs.

Myös estejuoksija Topi Raitanen nousee vanhalla mantereella ”altavastaajasta suosikiksi”. Kun aika on tilastossa kuudentena, puhutaan jopa mitalin osalta aivan realistisesta tilanteesta.

EM-finaalipaikka on täysin mahdollinen ainakin moukarinaisilla Silja Kososella ja Krista Tervolla sekä kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelällä. Vanhan mantereen kisat ovat omalla tavallaan ne tärkeimmät myös esimerkiksi aitajuoksijoille, kuten Annimari Korte ja Elmo Lakka. Myös Reetta Hurske on Euroopan tilastossa varsin hyvällä sijalla (17), vaikkei maailmassa aika riitäkään 70 parhaan joukkoon.

Mielenkiintoista on nähdä kehitys myös seitsenottelijoilla Maria Huntingtonilla ja nuorella komeetalla Saga Vannisella.



Muista Salon seudun urheilijoista pääsy EM-kisoihin on tulosten perusteella järkevä ja realistinen päämäärä Someron Esan seiväshyppääjälle Tommi Holttiselle ja moukarimiehelle Henri Liipolalle.

Eniten matkaa maailman huipulle on miesten kestävyysjuoksuissa ja yksittäisenä nostona myös 400 metrin juoksussa. Esimerkiksi Erik Backin viikonlopun maaottelussa juoksema kauden kotimainen kärkitulos riittää tilastosijaan 650.

SUOMALAISET ULKORATAKAUDEN MAAILMANTILASTOSSA

Lajinsa parhaat (suluissa Euroopan tilastosija)

Naiset

100 m: 155) Lotta Kemppinen (42)

200 m: 251) Anniina Kortetmaa (78)

400 m: 191) Mette Baas (70)

800 m: 35) Sara Kuivisto (9)

1 500 m: 26) Kuivisto (7)

5 000 m: 282) Camilla Richardsson (49)

10 000 m: 348) Nina Chydenius (82)

3 000 m ej: 154) Richardsson (50)

100 m aj: 54) Annimari Korte (13)

400 m aj: 36) Viivi Lehikoinen (19)

Korkeus: 42) Ella Junnila (27)

Seiväs: 10) Wilma Murto (7), 38) Elina Lampela (21)

Pituus: 86) Maria Huntington (40)

Kolmiloikka: 9) Senni Salminen (3), 20) Kristiina Mäkelä (10)

Kuula: 75) Senja Mäkitörmä (32)

Kiekko: 55) Salla Sipponen (26)

Moukari: 22) Silja Kosonen (11), 23) Krista Tervo (12)

Keihäs: 46) Sanne Erkkola (21), 47) Anni-Linnea Alanen (22)

7-ottelu: 17) Huntington (8), 27) Saga Vanninen (14)

Miehet

100 m: 199) Riku Illukka (36)

200 m: 256) Samuel Purola (50)

400 m: 650) Erik Back (187)

800 m: 104) Joonas Rinne (44)

1 500 m: 187) Topi Raitanen (76)

5 000 m: 732) Eemil Helander (139)

10 000 m: 745) Eero Saleva (143)

3 000 m ej: 23) Raitanen (6)

110 m aj: 29) Elmo Lakka (11)

400 m aj: 146) Jonni Blomqvist (42)

Korkeus: 101) Daniel Kosonen (40)

Seiväs: 32) Mikko Paavola (19), 44) Urho Kujanpää (23), 48) Tommi Holttinen (25)

Pituus: 82) Kristian Pulli (23)

Kolmiloikka: 38) Simo Lipsanen (18)

Kuula: 163) Arttu Korkeasalo (70)

Kiekko: 107) Frantz Kruger (58)

Moukari: 32) Aaron Kangas (23), 49) Tuomas Seppänen (35), 52) Henri Liipola (38)

Keihäs: 9) Oliver Helander (6), 17) Toni Kuusela (11), 20) Lassi Etelätalo (13), 30) Jarmo Marttila (19), 32) Topias Laine (21), 42) Jami Kinnunen (27)

10-ottelu: 98) Leo Uusimäki (55)

Yli puoli miljoonaa katsoi Ruotsi-ottelua

Yleisurheilun suosio Suomen televisiokatsojien joukossa säilyy edelleen vankkana. Sunnuntaista Ylen TV2:n lähetystä Ruotsi–Suomi-maaottelusta seurasi keskimäärin 605 000 katsojaa, edellisviikonloppuna Kalevan kisoilla oli puolisen miljoonaa katsojaa lauantaina ja sunnuntaina.

Miesten EM-lentopallon tähänastinen ”yleisöpiikki” nähtiin sunnuntaina Suomen ja Venäjän ottelussa. Yleisurheilun maaottelulähetyksen jälkeen alkaneen pelin keskikatsojaluku oli 359 000. Keskiviikon Suomi–Pohjois-Makedonia- ja lauantain Suomi–Espanja-ottelua seurasi keskimäärin noin 200 000 henkilöä.

Elokuussa näytetyissä lentopallonaisten EM-otteluissa luvut olivat hieman pienempiä. Paras luku, 156 000, koettiin avausottelussa Suomi–Ruotsi.