Miksi poliisien määrä ei lisäänny, vaikka hallitusohjelmassa niin luvataan? – poliisien rahoitus ja sisäinen turvallisuus teemana eduskunnan kyselytunnilla

Eduskunnan kyselytunnilla hallitusta grillattiin siitä, miksi hallitus ei budjettineuvotteluissaan antanut poliiseille tarpeeksi rahaa. Lisäksi ihmeteltiin, mitä kävi hallitusohjelman tavoitteelle nostaa poliisien määrää 7 500 henkilötyövuoteen ensi vuoteen mennessä.

Perussuomalaisten Tom Packalénin mukaan hallitus aikoo rapauttaa suomalaisten turvallisuutta ja luottamusta poliisiin. Hänen mukaansa hallituksen budjettiesitys suorastaan aliarvioi poliisien työtä.

– Te olette luvanneet hallitusohjelmassa nostaa poliisien määrää 7 500 (henkilötyövuoteen) ensi vuonna. Nyt olette kuitenkin jättämässä jopa 30 miljoonan euron vajeen poliisien rahoitukseen. Se tarkoittaa jopa 300 poliisin vähennystä, Packalén sanoo.

Hän kysyi ministereiltä, miksi hallitusohjelmassa puhutaan muunneltua totuutta ja aikooko hallitus nostaa poliisien rahoitusta pysyvästi ja tuntuvasti.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vastasi, että hallitus on nostanut poliisien määrää jo kahtena vuotena peräkkäin ja että ensi vuonna poliisin budjettirahoitus on korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin.

Hän kuitenkin sanoi, että poliisiin on kertynyt vuosien aikana korjausvelkaa, jota hallitus on lähtenyt korjaamaan.

”Poliisi olisi tarvinnut 10,6 miljoonan euron sijasta 35-40 miljoonaa euroa lisää”

Kokoomuksen Arto Satonen ihmetteli, miksi velkarahaa riittää kaikkeen muuhun paitsi poliisille. Satonen mainitsi esimerkkinä sen, että ensi vuonna Suomi velkaantuu 6,9 miljardia euroa ja kehyksiä on ylitetty sadoilla miljoonilla euroilla.

– Meille kaikille kansanedustajille on hyvin selvästi viestitetty, että poliisi olisi tarvinnut 10,6 miljoonan euron sijasta 35-40 miljoonaa euroa lisää, jotta he olisivat pitäneet toimintaansa edes nykytasolla ja jotta olisi voitu työllistää valmistuvia poliiseja eikä olisi tarvinnut mennä lomautuksiin poliisin sisällä, Satonen sanoi.

Valtiovarainministeri Annikka Saarikko (kesk.) sanoo tunnistavansa Satosen huolen ja käyneensä keskustelua poliisiylijohtajan kanssa siitä, miksi poliisien määrä ei poliisin arvion mukaan lisäänny, vaikka rahaa tulee ensi vuonna enemmän kuin tänä vuonna.

– Minulle on vastattu, että kiinteistökulujen, palkkakustannusten ja jonkin verran myös näiden uusien tehtävien takia, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan yhtälö oli vaikea ratkaistavaksi. Hän sanoi toivovansa sydämestään, että valiokunta käyttää aikaa ja käy perusteellisesti läpi sen, miksi kustannuskehitys on ollut tällainen suhteessa hallituksen tavoitteeseen.

Viivi Salminen

STT

