Ministeri Kiuru: Rajoituksia ryhdytään purkamaan asteittain heti

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo, että hallitus ei jää odottamaan 80 prosentin rokotuskattavuutta, vaan uuden koronastrategian toimeenpano aloitetaan välittömästi. Se tarkoittaa Kiurun mukaan sitä, että rajoituksia ryhdytään purkamaan asteittain heti.

Kiurun mukaan uudistetun koronastrategian lähtökohta on yhteiskunnan avaaminen, aukipitämisen edistäminen ja epidemian jälkihoito. Lisäksi strategialla tuetaan talouden kasvuedellytyksiä ja jälleenrakentamista.

Laajamittaisesta pandemian torjunnasta siirrytään kohti alueellista tartuntaryppäiden sammutusta.

Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa, että valtakunnallisista rajoituksista ja suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.

