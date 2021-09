Monen kunnan arvosana nousi Hypon asuntoluottoluokituksessa

Yli sadan kunnan arvosana nousi asuntoluotottaja Hypon asuntoluottoluokituksessa verrattuna viime talven tilanteeseen. Hypo kertoo, että 131 kuntaa sai paremman luokituksen kun tuolloin.

Akaa, Mäntsälä ja Kontiolahti paransivat vilkkaan asuntokaupan myötä luokitustaan kahdella pykälällä. Uudenkaupungin luokitus taas laski kaksi askelta.

A- tai AA-luokkaan ylsi nyt vain 12 kuntaa, kun viimeksi A-luokkaan yltäneitä kuntia oli 16. AA-luokan Helsingin lisäksi A-sarjassa pysyivät Espoo, Kaarina, Lempäälä, Naantali, Oulu, Pirkkala, Tampere, Turku ja Vantaa. Uusina A-luokituksen saivat Järvenpää, Kangasala, Kirkkonummi, Kontiolahti ja Ylöjärvi.

Luokitukseen on nyt otettu mukaan ympäristöriskien huomiointi, jossa tarkastellaan muun muassa tulvariskiä sekä asuntokannan energiatehokkuutta. Tässä tarkastelussa ilmeni, että joka sadas asunto sijaitsee tulvariskialueella. Riskit ovat keskittyneet muutamaan kuntaan.

– Merkittävimmät tulvariskit ovat hieman yllättäen makean veden tulviin liittyviä, ja riski on korkea muun muassa Lapin Inarissa ja Kittilässä. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan Merijärvellä yli 40 prosenttia asuinpinta-alasta sijaitsee Pyhäjoen tulvariskialueella, totesi Hypon nuorempi ekonomi Juho Keskinen tiedotteessa.

Energialuokitus vaikuttaa osaltaan asumisen kustannuksiin, sillä energialuokitukseltaan heikoissa taloissa on suurempi riski lämmityskustannusten noususta. Helsingissä energiayhtiö Helenin ilmoitus roimasta kaukolämmön hinnankorotuksesta tuotti monille helsinkiläisille yllätyksen.

– Myös poliittinen ohjaus kohti hiilineutraalia asumista ja rakentamista voi näkyä asuinkustannusten nousuna, mutta sitä ei ole vielä otettu huomioon asuntojen hinnoissa tai pankkien vakuusarvostuksissa, Keskinen sanoi.

Kallis pääkaupunki harmaantuu

Kuntien asuntoluottoluokituksessa tarkastellaan asuntokaupan sujumista, vakuusarvoja, kuntataloutta, väestön terveyttä, muuttoliikettä, tulevaisuutta ja uutena tekijänä ympäristöä. Helsinki saa ainoana toiseksi korkeimman eli AA-luokan yleisarvosanan. Sillä on kuitenkin heikompi tulevaisuuden näkymä kuin esimerkiksi Turulla ja Tampereella.

– Tampere ja Turku nousevat Helsinkiä korkeammalle, sillä korkeat hinnat pakottavat nuoret naapurikuntiin, mikä kasaa pulmia pääkaupungille tulevaisuuteen, huomautti Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus tiedotteessa.

Kun nuoret ihmiset asettuvat ensimmäiseen omistusasuntoonsa ja pitkäaikaiseen kotiinsa, jäävät he usein sille paikalleen. Lapset, läheiset, harrastukset ja tutut palvelut pitävät perheet tyypillisesti parin kilometrin säteellä seuraavankin kodin kohdalla. Pääkaupunkiin kannattaisi siten rakentaa enemmän tavallisia omistus- ja vuokrakoteja, Brotherus suosittelee.

Nina Törnudd

STT

