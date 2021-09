Muistisairaiden omaishoitajina toimivat puolisot huolehtivat kumppanistaan myös silloin, kun apua tulisi saada julkisista palveluista

Muistisairaiden omaishoitajana toimivat puolisot huolehtivat kumppaneistaan myös silloin, kun apua ja palveluja pitäisi saada julkisista palveluista. Asia selviää Jyväskylän ja Tampereen yliopiston tutkijoiden tutkimuksesta.

Jyväskylän yliopiston tutkija Lina Van Aershot sanoo tiedotteessa, että avun riittämättömyys kasaantuu omaishoitajina toimiville puolisoille eikä niinkään muistisairautta sairastavalle henkilölle.

Osa omaishoitajista kertoi, etteivät he saa riittävää ja omiin tarpeisiinsa vastaavaa apua kotihoidon palveluista tai terveyspalveluista. Ongelmia kerrotaan olevan myös muun muassa lääkäripalvelujen saatavuudessa.

Avun riittämättömyyden kokemuksia oli tutkimuksen mukaan eniten silloin, kun muistisairauteen liittyi monimuotoisia ja vaativia tarpeita.

Suomessa on noin 200 000 muistisairasta. Heistä suurin osa on yli 80-vuotiaita.

Tutkimusaineisto koostui muistisairauteen sairastuneiden ja heidän omaishoitajiensa haastatteluista, joihin osallistui 34 ihmistä.

