Murhayrityksen järkyttämä Ukraina säätää lain oligarkkien vallan rajoittamiseksi

Ukrainan parlamentti on torstaina hyväksynyt lakiesityksen, jolla pyritään rajoittamaan oligarkkien vaikutusvaltaa maassa. Sen tarkoitus on ”suojata kansallista turvallisuutta oligarkkien liiallista vaikutusvaltaa vastaan”.

Laki kieltää oligarkeiksi määriteltyjä henkilöitä rahoittamasta poliittisia puolueita ja osallistumasta suuryritysten yksityistämiseen. Oligarkeiksi voidaan lain mukaan määritellä henkilöt, jotka täyttävät kolme neljästä ehdosta. Ehtoja ovat monopoliasemassa olevan yrityksen omistus, merkittävä vaikutusvalta mediaan, osallistuminen poliittiseen toimintaan ja yli 2,4 miljardin hryvnian (noin 75 miljoonan euron) omaisuus.

Laki voisi tulla koskemaan Ukrainan rikkainta miestä, Rinat Akhmetovia, entistä presidentti Petro Poroshenkoa sekä suurliikemies Ihor Kolomoiskya.

Lakiesitys hyväksyttiin vain päivää maata järkyttäneen murhayrityksen jälkeen. Viranomaiset epäilevät, että yritys surmata presidentti Volodomyr Zelenskyin pääneuvonantaja Serhi Shefir on voinut olla kosto lakihankkeesta.

Shefiriä kuljettanutta autoa tulitettiin keskiviikkona Kiovan lähellä sijaitsevassa kylässä. Hän selvisi ilman vammoja, mutta autonkuljettaja haavoittui vakavasti.

EU:ta kehotetaan toimiin oligarkkeja vastaan

Myös EU:n pitäisi tehostaa toimiaan ukrainalaisten oligarkkien korruption torjumiseksi, suosittelee EU:n tilintarkastustuomioistuin. Tuomioistuimen raportissa todetaan, että EU:n tuki Ukrainan uudistuspyrkimyksille on osoittautunut tehottomaksi korruption kitkemisessä.

– EU on jo kauan ollut tietoinen yhteyksistä oligarkkien, korkeiden virkamiesten, poliitikkojen, oikeusjärjestelmän ja valtionyritysten välillä. Se ei kuitenkaan ole kehittänyt todellista strategiaa laajamittaista korruptiota vastaan, raportti moittii.

EU on Ukrainan suurin avustaja. Bryssel on luvannut Ukrainalle yhteensä noin 7,8 miljardia euroa tukea sen jälkeen kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja alkoi avustaa Itä-Ukrainan separatisteja.

