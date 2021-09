Nainen karkasi Niuvanniemen sairaalasta, kun potilasryhmä oli käymässä kanttiinissa – pako havaittiin melkein heti, mutta naista ei ole saatu kiinni

Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta perjantaina karannutta naista ei ole toistaiseksi saatu kiinni. Itä-Suomen poliisista kerrottiin sunnuntaina aamupäivällä, että etsinnät jatkuvat yhä.

Komisario Hannu Virolainen kertoi STT:lle, että poliisi on saanut lukuisia vihjeitä karanneesta naisesta.

– Sellaisia, että epäillään, onko nähty kyseisen naisen liikkuvan jossakin, Virolainen kuvaili vihjeitä.

Hänen mukaansa vihjeitä on tullut laajalta alueelta, myös Pohjois-Savon ulkopuolelta.

Virolainen ei kertonut, minne poliisi uskoo naisen suunnanneen.

– Kyllä meillä joitakin vihjeitä siitä ehkä on, Virolainen kommentoi.

Naisen karkumatka on kestänyt jo noin kaksi vuorokautta. Poliisi sai ilmoituksen karkaamisesta perjantaina hieman puolenpäivän jälkeen.

Naista etsittiin perjantaina lähialueelta sairaalan henkilökunnan ja usean poliisipartion voimin, mutta tuloksetta.

Poliisin mukaan naisen löytyminen on tärkeää hänen terveydentilansa vuoksi ja mahdollisten rikosten estämiseksi.

Karkasi sairaalan aitaamattomalta piha-alueelta

Niuvanniemen sairaalan johtavan lääkärin Kari Ojalan mukaan karkaaminen tapahtui, kun nainen oli ulkoilemassa sairaalan aitaamattomalla piha-alueella.

– Siinä on ryhmässä käyty sairaala-alueella olevassa kanttiinissa. Käsitykseni mukaan useampia potilaita, useampia hoitajia. Siinä tilanteessa tämä henkilö on sitten poistunut ryhmästä, Ojala kertoi STT:lle sunnuntaina.

Karkaamisen kaikki yksityiskohdat eivät ole Ojalalla vielä tiedossa. Hänen mukaansa kyseessä oli kuitenkin isompi potilasryhmä, josta nainen poistui ”tavallaan siinä muun tohinan ohessa”.

Ojalan mukaan naisen karkaaminen havaittiin hyvin pian sen tapahtumisen jälkeen.

– Käsitykseni mukaan viive oli minuuttiluokkaa, siis ihan yksittäistä minuuttia.

Sairaala aikoo käydä karkaamisen läpi jälkikäteen ja arvioida, missä kohdin olisi mahdollisesti voinut toimia toisin.

– Nyt on tietysti ensisijaista, että saataisiin tämä henkilö takaisin.

Lääkärin mukaan väkivallan riski sivullisille pieni

Jos naisen poissaolo hoidosta pitkittyy, on tietyissä tilanteissa Ojalan mukaan mahdollista, että naisen käyttäytymiseen liittyy riski toisia ihmisiä kohtaan.

– Riskiä hänen satunnaisesti kohtaamansa henkilön joutumiselle väkivallan kohteeksi pitäisin pienenä, Ojala sanoi.

Sairaala ja poliisi eivät kommentoi naisen mahdollista rikostaustaa.

Poliisi julkaisi perjantaina sairaalan valvontakameran kuvia naisesta. Kuvista näkyy naisen vaatetus karkaamishetkellä. Hänellä oli yllään tumma pitkähihainen paita tai pusero sekä jalassaan vaaleat housut.

– Tiedossani ei ole, että hänellä olisi ollut omaisuutta mukanaan, Ojala kertoi.

Havainnot naisesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen. Poliisi tulee tarvittaessa paikalle tarkistamaan vihjeitä.

Karkaamisia muutamia vuosittain

Karkaamisia Niuvanniemen sairaalasta tapahtuu Ojalan mukaan vuosittain muutamia, ehkä noin 2-4.

– Se ei ole poikkeuksellista, vaikka ehkä suuri yleisö mieltää sen niin, että meiltä ei pitäisi kenenkään koskaan päästä karkaamaan.

Ojalan mukaan Niuvanniemen sairaala pyrkii kuntouttamaan ihmisiä asteittain normaaliin yhteiskuntaan, eikä kaikkia potilaita voi pitää koko ajan sisätiloissa lukkojen takana.

Niuvanniemen sairaalaan otetaan potilaita joko tutkimusta tai hoitoa varten. Tutkimuksella tarkoitetaan oikeuden määräämää mielentilatutkimusta. Viime vuonna sairaalassa oli vuoden aikana kerrallaan noin seitsemän mielentilatutkimuspotilasta.

Suurin osa potilaista on tahdosta riippumattomassa hoidossa olevia. Hoitoon määrätyt potilaat tulevat Niuvanniemeen joko mielentilatutkimusprosessin kautta tai muiden sairaaloiden lähettäminä niin kutsuttuina vaarallisina ja vaikeahoitoisina potilaina.

