Naisleijonat kukisti Sveitsin ja varmisti jatkoa mitalisarjalle – Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue voitti MM-pronssia

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue voitti MM-pronssiottelussa Sveitsin maalein 3-1 ja saavutti mitalin neljänsissä peräkkäisissä arvokilpailuissa. Tanja Niskanen, Ella Viitasuo ja Petra Nieminen vastasivat Suomen täysosumista. Anni Keisala pelasi jälleen väkevästi Naisleijonien maalilla.

Calgaryssä pelattujen MM-kilpailujen alkusarjassa Suomi murskasi Sveitsin 6-0, mutta joutui pronssiottelussa ahtaammalle hyvästä alusta huolimatta.

Hyökkääjä Niskanen yllätti napakalla laukauksella Sveitsin maalivahti Saskia Maurerin jo pelin toisella minuutilla. Myös toisen erän alku oli terävä. Puolustaja Viitasuo sivalsi lukemat 2-0:aan, mutta Sveitsi ei murtunut.

Lara Stalder kavensi kolmisen minuuttia myöhemmin ja aiheutti Suomelle ensimmäisen Pohjois-Amerikan ulkopuolisen maan tekemän takaiskumaalin Calgaryn-kisoissa.

Ennen toisen erän puoliväliä Emilia Vesa otti kahden minuutin jäähyn, mutta Suomi kesti alivoiman ja välttyi toiselta takaiskulta.

Sveitsi pilasi kirimahdollisuutensa kahdella peräkkäisellä väärästä vaihdosta tulleella jäähyllä, joista toinen kävi kalliiksi. Petra Nieminen viimeisteli ylivoimalla 3-1-lukemat.

Menestyksekäs ajanjakso

Päävalmentaja Pasi Mustosen aikakaudella Suomi on saavuttanut kuusista arvokilpailuista viisi mitalia. MM-hopean ja olympiapronssin lisäksi kasassa on nyt kolme MM-pronssia. Vain kerran vuonna 2016 Suomi on jäänyt mitalitta, kun Mustosen Naisleijonat taipui Venäjälle MM-pronssiottelussa.

Kanada ja Yhdysvallat ratkaisevat Calgaryn-kisojen kirkkaimmat mitalit loppuottelussa. Kiekko pudotetaan jäähän kello 2.30.

Seuraava arvoturnaus on edessä jo alle puolen vuoden päästä, kun olympiamitalit ratkaistaan Pekingissä.

Petteri Ikonen

STT

