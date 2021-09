Napapiirin sankarit (?) – WoVo tulee olemaan vähintään paras parantaja naisten Mestaruusliigassa

Lentopallon naisten Mestaruusliigasta on viime vuosina noussut yksittäisiä ilmiöitä. Joukkueita, jotka ovat nostaneet profiiliaan merkittävästi edellisestä kaudesta.

Vuosi sitten niin tapahtui LP Kangasalalla, joka hallitsi runkosarjaa ja voitti Suomen cupin. Kaksi vuotta sitten kotimaiset huippupelaajat suuntasivat yllättäen Pihtiputaalle, jonka ylpeys LiigaPloki voitti cupin.

Tämän kauden WoVo Rovaniemestä ei sentään tohdi povata runkosarjan tai cupin voittajaa, mutta vähintäänkin parasta parantajaa. Varsinkin verrattuna kauteen 2018–2019, jolloin WoVo oli omanlaisensa ilmiö häviämällä kaikki 24 runkosarjaotteluaan.

Pelaajien nimilistoissa on vuoden takaiseenkin verrattuna melkoinen ero. Toki meksikolaispassari Sashiko Sanay ja brasilialaiskeskitorjuja Anny Caroliny Ramos ovat saapuneet tai saapuvat Suomeen vasta näinä päivinä, mutta pelaajissa on potentiaalia merkittäviin tekoihin.

Ulkomaalaisista salolaisille tutuin on 38-vuotias Martina Konecna. Hän pelasi LP Viestissä kaudella 2011–2012.

– Martina on jo nyt tuonut sen, mikä hänen tärkein kriteerinsä oli. Hän on ikään kuin viimeinen niitti sille, että meillä on harjoituksissa 13 oikeasti liigatason pelaajaa. Martinalla alkaa jalka vähitellen liikkua yhä paremmin, jolloin hän tuo peleihinkin positiivisen lisänsä, luonnehtii WoVon päävalmentaja Teemu Mäkikyrö.

Konecnan elämänkumppani, päävalmentajana ison nipun naisten liigamestaruuksia saavuttanut Teemu Sarna on valmennuksen apuna muutaman kerran viikossa.

– Olemme olleet valmennuksessa Keihäskosken Juhan kanssa kaksistaan. On iso asia, että Teemu tuo omia ajatuksiaan vähän eri näkövinkkelistä, kun Juha ja minä olemme melko saman koulukunnan kasvatteja, Mäkikyrö luonnehtii.

Kolmeen ulkomaalaispelaajaan lisätään läpimurtonsa liigaan viimeistään viime kaudella tehnyt hakkuri Saana Lindgren sekä äitiysvapaan jälkeen kentille palannut ja lupaavia otteita harjoituspeleissä näyttänyt Nelli Rantanen. Aloitusseitsikon laitahyökkääminenkin on siis lähtökohtaisesti varsin hyvässä kuosissa.

Kokeneet pelaajat Iida Paananen ja Outi Polso eivät jatka Rovaniemellä. Polson tilalle aloittavaksi liberoksi on kuitenkin heittää Janina Laine, joka tähyää ulkomaille ja panostaa lajiin sen edellyttämällä antaumuksella.

Woman Volley lukeutuu niihin seuroihin, jotka ovat hyödyntäneet korona-aikaa sikäli, kun sitä on hyödyntää voinut.

– Ennen viime kautta tuli päätös, jonka mukaan mikään joukkue ei pudonnut Mestaruusliigasta. Siksi minimoimme kuluja kaikin tavoin, ja lisäksi saimme tuloja tapahtumien kuten Kultavaskooli-junioriturnauksen järjestämisen kautta, Mäkikyrö kertoo.

– Siksi olemme pitkästä aikaa tilanteessa, jossa yhtään alkavan kauden rahoja ei ole kulutettu etukäteen. Pääsemme liikkeelle nollatilanteesta eikä selvästi miinuksen puolelta. Siksi nyt pystytään hieman satsaamaankin, hän jatkaa.

Napapiirin mahdollisille uusille sankareille sijat heti ennakoidun kärkinelikon perässä ovat realismia, ja omista junioreista on tulossa vuonna 2004 syntyneiden ikäluokan SM-mitaleja saavuttaneita pelaajia.

– Seuraava askel ja kauden tavoitteemme on pääsy eurocupien paikoille eli viiden parhaan joukkoon. Silloin meillä on realistista saada pidettyä riveissämme Saanan ja Janinan kaltaisia pelaajia edelleen, Mäkikyrö linjaa.

Valtaosa Suomen parhaista kotimaassa pelaavista naisista ovat kasautuneet LP Kangasalaan, LP Viestiin ja Hämeenlinnan Lentopallokerhoon. Pölkky paikkaa tätä vajetta ulkomaalaissekstetillä.

Viime kauden neljän kärkijoukkueen takaiset ryhmät jakautuvat käytännössä kahteen kategoriaan. LiigaPlokilla on riveissään viisi, LP-Vampulalla neljä ulkomaalaispelaajaa. Puijo Wolley, JymyVolley ja liigaan noussut mutta tasoltaan toistaiseksi jopa viime kautta heikompi Helsinki Volley aloittavat kauden yhdellä ulkomaalaisella.

Jossain määrin oma lukunsa on äärikokeneet Sanna Häkkisen ja Kaisa Nymanin ”menettänyt” Oriveden Ponnistus. Vuodesta 1996 lähtien aina pudotuspeleihin yltäneessä seurassa on aloitettu projekti, jossa nuoret suomalaispelaajat on sitoutettu joukkueeseen pitkillä sopimuksilla. On mielenkiintoista nähdä, mihin asti tälläinen strategia kantaa.

SSS-RANKING RUNKOSARJAAN

1) LP Kangasala

2) LP Viesti

3) Hämeenlinna

4) Pölkky

5) WoVo

6) LiigaPloki

7) LP-Vampula

8) Puijo Wolley

9) OrPo

10) JymyVolley

11) Helsinki Volley