New York Times: Trumpin kampanjassa tiedettiin asianajajien esittävän perusteettomia väitteitä vaalisalaliitosta

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin vaalikampanjatiimissä tiedettiin viime vuonna Trumpin lakitiimin asianajajien esittävän perusteettomia väitteitä vilpillisestä äänestysohjelmasta, kertoo New York Times.

Trumpin hävittyä presidentinvaalit Joe Bidenille viime marraskuussa asianajajat levittivät julkisuudessa salaliittoteoriaa, jonka mukaan äänestyslaiteyritys Dominion olisi yhdessä ohjelmistoyritys Smartmaticin, miljonääri George Sorosin ja Venezuelan valtion kanssa pyrkinyt varastamaan vaalit Trumpilta.

Kampanjassa tiedettiin kuitenkin tuolloin väitteiden olevan vailla pohjaa, käy ilmi sisäisestä muistiosta.

Muistio on tullut julkisuuteen kampanjaan liittyvän oikeusjutun myötä. Dominionin entinen työntekijä Eric Coomer on haastanut muun muassa Trumpin kampanjan oikeuteen kunnianloukkauksesta.

Kampanjan viestintätiimi vaikeni tiedoistaan

Oikeusasiakirjojen mukaan vaalikampanjan viestintätyöntekijä oli pyytänyt alaisiaan vahvistamaan tai toteamaan epätosiksi Dominioniin liittyviä seikkoja. Henkilökunnan nopean selvityksen perusteella kumottiin useita väitteitä, joita Rudy Giuliani, Sidney Powell ja muut Trumpin lakitiimiin kuuluneet asianajajat esittivät julkisuudessa.

Muistion mukaan Dominion ei käyttänyt viime vuoden presidentinvaaleissa Smartmatic-yhtiön äänestysteknologiaa, eikä yrityksellä ollut suoria siteitä Venezuelaan tai Sorosiin.

Kampanjatiimi ei löytänyt mitään todisteita myöskään siitä, että Dominionin johdolla olisi ollut asianajajien väittämiä yhteyksiä vasemmistolaisiin Antifa-aktivisteihin.

New York Timesin mukaan ei ole tiedossa, oliko Trump itse tietoinen muistiosta.

Kampanjan viestintätiimi vaikuttaa kuitenkin pysyneen hiljaa tiedoistaan samaan aikaan, kun asianajajat levittivät väitteitä konservatiivimediassa. Asianajajat veivät asian myös oikeuteen syyttäen Dominionia Trumpin vastaisesta vaalisalaliitosta.

Maiju Ylipiessa

STT

