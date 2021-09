NHL:n Columbus pysyy tiukkana – koronarokotteesta kieltäytyneelle pelaajalle porttikielto leirille

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jackets irtisanoi viime viikolla tuoreen apuvalmentajansa Sylvain Lefebvren, kun tämä kieltäytyi koronavirusrokotteesta. Tiukka linja jatkuu, sillä Jackets ilmoitti, että rokotteesta kieltäytyneellä hyökkääjäpelaaja Zac Rinaldolla ei ole asiaa joukkueen harjoitusleirille.

– Meillä on 67 pelaajaa leirillä, ja heidät kaikki rokotetaan. Kaiken, mitä teemme, teemme yhdessä joukkueena, seuran puheenjohtaja John Davidson sanoi.

Rinaldo, 31, puhui viime viikolla koronarokotteita vastaan Kanadassa järjestetyssä poliittisessa kokouksessa. Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen kommentoi Rinaldon Columbus-tulevaisuutta toteamalla, että ”pallo on hänellä”.

Rinaldo on jäänyt NHL-urallaan kiertolaisrooliin. Hän on pelannut viidessä joukkueessa ja tehnyt 18 maalia uran 354 ottelussa. Tämän kauden mies aloittaa Columbuksen farmijoukkueessa Clevelandissa.

