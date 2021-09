Niinistö: Suomen ei tule unohtaa kansallisia etujaan hetkeksikään

Presidentti Sauli Niinistö korostaa, että Suomen ei pidä unohtaa kansallisia etujaan hetkeksikään. Hänen mukaansa Suomi asettuu muita haavoittuvaisempaan asemaan, jos muut ympärillä toimivat omien kansallisten etujensa pohjalta ja Suomi puhtaan pyyteettömästi.

– Suurimman osan aikaa kansainväliset ja Suomen omat huolet kulkevat käsi kädessä eikä niiden välillä ole ristiriitaa. Silti tulee myös hetkiä, jolloin meidän on tehtävä vaikeita valintoja. Valintoja, joissa meidän on ensisijaisesti ajateltava Suomen etua. Tätä vastuuta emme voi delegoida kenellekään muulle, Niinistö painottaa.

Hänen mukaansa Suomen tulisi kiinnittää tarkkaa huomiota siihen, kuinka vakavasti muut Pohjoismaat suhtautuvat omaan turvallisuuteensa ja millaisin keinoin ne siitä huolehtivat.

– Suomi ei saa poiketa samalta polulta, Niinistö muistuttaa.

Hänen mukaansa Suomi tarvitsee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka on sekä suomalaista että kansainvälistä. Hän sanoo, että emme voi emmekä halua kääntää selkäämme maailmalle.

Niinistö puhui Ulkopoliittisen instituutin 60-vuotisjuhlatilaisuudessa Helsingissä.

EU:n ja Venäjän suhde kuihtunut olemattomiin

Niinistö pahoittelee, että Euroopan unionin ja Venäjän välinen suhde on käytännöllisesti katsoen kuihtunut olemattomiin. Kumppanuuden hakemisen tilalle on tullut kasvavaa epäluuloa ja molemminpuolista syyttelyä.

– Saatamme näin ollen kävellä silmät ummessa keskelle vielä suurempaa konfliktia kuin se, joka nyt on käynnissä, Niinistö varoittaa.

Hänen mukaansa tarvitsemme vuoropuhelua Venäjän kanssa, mikä ei ole millään tavalla ristiriidassa lujuuden kanssa.

– Suomen kokemusten perusteella voin vakuuttaa teille, että molemmat elementit voivat mahtua samaan yhtälöön. Oma Venäjä-suhteemme perustuu aktiiviseen, suoraviivaiseen vuoropuheluun, Niinistö sanoo.

Antti Autio

STT

