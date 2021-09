Niuvanniemen sairaalasta karannut nainen on saatu kiinni – poliisin mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti

Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta perjantaina karannut nainen on saatu kiinni, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Etsintäkuulutettu tavattiin tänään illalla poliisitehtävän yhteydessä. Poliisin mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti.

Nainen on palautettu Niuvanniemen sairaalaan. Poliisilla ei ole tapauksesta muuta tiedotettavaa.

Poliisi kiittää saamistaan yleisövihjeistä henkilön löytämiseksi.

Komisario Hannu Virolainen Itä-Suomen poliisista kertoi aiemmin tänään, että vihjeitä naisesta on tullut ”laajalla sektorilla”.

– Ei voi mitenkään suunnata, että jostain tietystä paikasta vain tulisi (vihjeitä), vaan hyvin laajalla sektorilla on tullut, Virolainen kertoo.

Poliisi kertoi aiemmin, että naisen löytyminen on tärkeää tämän terveydentilan vuoksi ja mahdollisten rikosten estämiseksi.

Virolaisen mukaan arvio naisen vaarallisuudesta tehtiin sairaalasta saatujen tietojen perusteella.

– Hänhän on sairaalasta karannut, ja nämä asiat on lääkäri arvioinut. Me emme sillä tavalla ota kantaa siihen (vaarallisuuteen). Hän on potilas siellä sairaalassa, joten heillä on se paras tieto.

Niuvanniemen sairaala tarjoaa oikeuspsykiatrista erityistason hoitoa ja mielentilatutkimuksia. Se on toinen valtion oikeuspsykiatrisista sairaaloista.

Johanna Latvala, Emmi Tilvis

STT

Kuvat: