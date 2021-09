Nordean mukaan suurin osa tarpeettomista katevarauksista on saatu poistettua

Nordean mukaan suurin osa ylimääräisistä katevarauksista on saatu poistettua. Työtä on tarkoitus jatkaa kunnes kaikki tarpeettomat katevaraukset ovat poistettu, kerrottiin pankin viestinnästä noin kello yhdeksältä aamulla.

Osalla Nordean asiakkaista on näkynyt tiedoissa ylimääräisiä katevarauksia viikonloppuna tehdyistä korttiostoksista. Nordean viestinnän mukaan näillä asiakkailla on näkynyt tiedoissa sekä veloitettu korttimaksu että katevaraus samasta ostoksesta.

Vika ei pankin mukaan vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

STT

