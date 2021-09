Norjassa suurkäräjävaalit voivat tuoda mukanaan hallitusvaihdoksen – Solbergin pääministerikausi saattaa päättyä

Norjan maanantaiset parlamenttivaalit saattavat aiheuttaa vallanvaihdoksen, sillä mielipidemittausten valossa hallituksen väri saattaa vaihtua porvarien sinisestä punavihreään.

Vaalit voivat siten merkitä Norjaa kahdeksan vuotta johtaneen konservatiivipuolueen Erna Solbergin pääministerikauden loppua ja työväenpuolueen Jonas Gahr Stören pääministerikauden alkua.

Työväenpuolue on havitellut kolmen puolueen hallitusta, jossa istuisivat työnväenpuolueen lisäksi keskustapuolue ja vasemmistopuolue.

Yleisradioyhtiö NRK:n viimeviikkoisen gallupin mukaan työväenpuolue olisi saamassa noin 24 prosenttia äänistä, kun taas Solbergin johtama konservatiivipuolue saisi noin 20 prosenttia äänistä.

Vaalien alustavien tulosten on määrä selvitä myöhään maanantaina. Äänestyspaikat sulkeutuvat Norjassa iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Ennakkoäänestys on tällä kertaa ollut suosittua. Äänensä on antanut ennakolta yli 1,6 miljoonaa norjalaista eli yli 40 prosenttia äänioikeutetuista.

Vähemmistöhallitus mahdollinen

Norjan parlamentissa eli suurkäräjillä on 169 paikkaa, joista 150 jaetaan vaalipiireittäin. Sen lisäksi 19 paikkaa jaetaan tasoituspaikkoina.

Jotta maahan saataisiin enemmistöhallitus, se vaatisi taakseen vähintään 85 edustajaa. Jos työväenpuolueen, keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen suosio ei riitä enemmistöhallituksen muodostamiseen, on mahdollista, että työväenpuolueen Störe päätyy johtamaan maata vähemmistöhallituksen turvin.

Yksi vaihtoehto on myös se, että kolmikko joutuu enemmistön saadakseen turvautumaan esimerkiksi vihreiden tukeen. Tämä saattaa puolestaan tuoda mukanaan vaikeita neuvotteluja.

Vaalien alla Norjassa on kuultu vaatimuksia öljyntuotannon lopettamisesta. Esimerkiksi Norjan vihreät on vaatinut, että maa hylkäisi öljyntuotannon vuoteen 2035 mennessä.

Suurimmat puolueet, työväenpuolue ja konservatiivit, eivät ole innostuneet ajatuksesta luopua mustasta kullasta.

Elokuussa tehdyn kyselyn mukaan öljystä luopumista kannattaa reilusti alle puolet kansasta, 35 prosenttia.

Öljystä luopuminen ei olisi helppoa Norjalle, sillä öljyala vastaa noin 14:ää prosenttia maan bruttokansantuotteesta ja työllistää suoraan 160 000 ihmistä.

