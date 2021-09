Norjassa uusi koronaennätys, yhteiskunnan avaaminen toistaiseksi jäihin

Norjassa rekisteröitiin keskiviikkona liki 800 uutta koronatartuntaa, kertoo maan kansanterveyslaitos. Luku on suurin päiväkohtainen tartuntojen määrä Norjassa koko pandemian aikana. Edellinen ennätys kirjattiin viime viikon lopulla.

Kansanterveyslaitoksen mukaan koronatartunnat ovat levinneet erityisesti kouluissa.

Pahentuneen tartuntatilanteen takia Norjan yhteiskunnan avaaminen on keskeytetty toistaiseksi, jotta rokotuskattavuutta saataisiin paremmaksi, sanoo Espen Nakstad Norjan terveysvirastosta. Hänen mukaansa maan hallitus ottaa kantaa koronatilanteeseen lähiaikoina.

Eniten uusia tartuntoja rekisteröitiin Oslossa, yhteensä 677. Kaupunkiin ei kuitenkaan olla ainakaan toistaiseksi määräämässä koronasulkua.

Norjalaisista vajaat 57 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta ja 71,5 prosenttia yhden.

Norjassa on rekisteröity pandemian aikana yhteensä runsaat 160 000 koronatartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut 814 ihmistä. Norjassa on vajaat 5,4 miljoonaa asukasta.

STT

Kuvat: