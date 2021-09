Nuorten rokotuskattavuus laahaa

Koronaepidemia on edennyt Suomessa vaiheeseen, jossa kaiken keskiössä on riittävä rokotuskattavuus.

Tavoitteena on, että yli 80 prosenttia 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan. Rajoituksia on höllennetty jo nyt, ja tavoitellun rokotuskattavuuden toteuduttua rajoitukset vähenisivät entisestään.

Nykytiedon valossa 80 prosenttiin päästään loka–marraskuun vaihteessa.

Salossa rokotukset ovat edenneet aivan alkumetrien tahmeutta lukuun ottamatta ripeästi, ja rokotuskattavuus on ollut keskiarvoja korkeammalla tasolla jo pitkään.

Kokonaiskuva on hyvä, mutta yhden ryhmän osalta rokotuskattavuus laahaa muita perässä: rokottamattomien nuorten aikuisten osuus on Salossa suurempi kuin maakunnassa keskimäärin. Esimerkiksi Turussa 25–34-vuotiaiden rokotuskattavuus on reilusti Saloa korkeampi.

Ilmiölle on vaikea löytää syytä ainakaan rokotusprosessista.

Rokotteita on ollut Salossa hyvin saatavilla, ja rokotteen ottaminen on tehty helpoksi myös ilman ajanvarausta. Kokonaisuudessaan hyvä rokotusprosentti todistaa rokotusjärjestelyjen toimivan Salossa hyvin.

Kaikkiaan Suomessa on noin 800 000 henkilöä, jotka olisivat jo voineet saada ensimmäisen koronarokotteen mutta eivät ole sitä ottaneet. Rokotuskattavuuden nousu on hidastunut, vaikka rokotteita on hyvin tarjolla.

Yhtenä ryhmänä rokottamattomista erottuvat maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on kertonut, että valtaosa sairaalahoitoon ja tehohoitoon joutuneista on tällä hetkellä rokottamattomia vieraskielisiä.

Vieraskielisten kohdalla on tuotu esiin huolta siitä, tavoittaako faktoihin perustuva rokotetieto riittävän hyvin myös vieraskieliset. Mitä suurempi joukko uskoo rokotteista leviävää disinformaatiota, sitä pidempään tilanne kuormittaa terveydenhuoltoa ja tavoitellun rokotuskattavuuden saavuttaminen kestää.