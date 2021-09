Nyt saa käyttää sanaa käsittämätön – Suomen karsintalohkon otteluista kaksi kolmasosaa on päättynyt tasan, ja siksi Huuhkajilla on hyvät jatkonäkymät

Sanoja ”käsittämätön” ja ”uskomaton” tulee käytettyä liian usein liian herkästi. Miesten MM-karsintojen D-lohkon osalta tällaiset luonnehdinnat on sallittava.

Onhan se suorastaan uskomatonta, että Suomi on tällä hetkellä kiinni toisessa sijassa eli jatkokarsintapaikassa. Huippuonnistumisella tällaisen tilanteen saattoi olettaa olevan mahdollinen tässä vaiheessa, kun Suomi on pelannut kerran kaikkia lohkon joukkueita vastaan.

Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut huippuonnistuminen. Ranskaa vastaan Huuhkajilla ei lopulta ollut juuri mitään mahdollisuuksia, vaikka ensimmäinen vartti Ranskan 2–0-voittoon päättyneessä ottelussa lupaavalta näyttikin.

Myös maaliskuussa Ukrainaa vastaan Suomi oli melkoisessa pesukoneessa. Ottelun laukaukset menivät Ukrainan eduksi 17–7, maalia kohti suuntautuneet 7–1. Silti ottelu päättyi 1–1, kun Teemu Pukki tasoitti ukrainalaispelaajan punaiseen korttiin ja rangaistuspotkuun johtaneesta tilanteesta 89. peliminuutilla.

Se käsittämättömyysuskomattomuus johtuukin lohkon muista ottelutuloksista. Kahdestatoista pelistä kahdeksan, prosenteissa mitattuna siis lähes 67, on päättynyt tasapeliin. Muut maat kuin Ranska ovat pelanneet kuusi ottelua, joista ainoa ei-tasapeli on Suomen voitto Kazakstanista.

Suomi onkin Ranskan ohella ainoa joukkue, joka on ylipäänsä voittanut lohkossa ottelun. Esimerkiksi I-lohkossa on pelattu 15 ottelua, joista tasapeliin on päättynyt yksi eli prosenteissa mitattuna noin seitsemän.

Suomi on lohkon pistekeskiarvossa toisena lukemalla 1,25. Euroopan karsinnoissa on kymmenen lohkoa, ja lähes kaikissa niissä toiseksi eniten pisteitä keränneen joukkueen keskiarvo on vähintään kaksi.

Hämmentävää on ollut myös se, miten erikoisilla tavoilla monet tasapelit ovat tulleet. Kazakstan on noussut kahdesti tasapeliin toisen puoliajan lisäaikojen loppuhetkillä, viimeksi tiistaina Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

Kazakstan on auttanut Suomea hurjasti. Huuhkajien MM-kisahaaveiden kannalta sen tasoitusmaali Bosniassa oli itse asiassa jopa merkittävämpi juttu kuin sinivalkoisten tappio Ranskassa. Ukraina on tällä tahdilla tehtailemassa karsintahistorian ennätystä: viidestä ottelusta toistaiseksi viisi tasapeliä.

Ranskan lohkovoitto ja suora kisapaikka on jo erittäin todennäköinen asia. Toisesta sijasta sitä vastoin pelataan vielä hyvin kiharaisessa tilanteessa. Suomi kohtaa seuraavaksi 9. lokakuuta Ukrainan Helsingissä ja Bosnia-Hertsegovinan 13. marraskuuta Zenicassa. Ukrainalla ja Bosnialla ovat jäljellä vielä molemmat keskinäiset ottelut.

Vaikka Suomi on voittanut yhden ottelun neljästä, on sen jatkokarsintapaikka huomattavasti todennäköisempi nyt kuin ennen lohkon alkua. Yksi hyvinkin mahdollinen skenaario on vielä se, että Ranska on varmistanut lohkovoittonsa ennen viimeisiä otteluita.

Tuo viimeinen ottelu sattuu olemaan Suomi–Ranska oletettavasti varsin kalsealla Helsingin Olympiastadionilla 16. marraskuuta alkaen kello 21.45. Lohkovoiton varmistaneen Ranskan fokus pelaajavalintoineen ei siinä vaiheessa olisi välttämättä aivan sataprosenttinen.

MIESTEN MM-KARSINNAT

Lohko D:n tilanne

Ranska 6 3 3 0 8–3 12

Ukraina 5 0 5 0 6–6 5

Suomi 4 1 2 1 4–5 5

Bosnia 4 0 3 1 5–6 3

Kazakstan 5 0 3 2 5–8 3

D-lohkon seuraavat ottelut: 9. 10. Suomi–Ukraina, Kazakstan–Bosnia-Hertsegovina.

Lohkovoittaja suoraan MM-kisoihin, -kakkonen jatkokarsintoihin.

Kisoihin on uuden formaatin vuoksi pitkä matka

MM-kisapaikka on Suomelle toki edelleen kaukainen asia. Jatkokarsintojen formaatti kun on muuttunut niin, että yhden joukkueen päihittäminen ei enää riitä.

Kymmenen lohkon toiseksi sijoittuneet saavat jatkokarsintoihin seurakseen kaksi joukkuetta Kansojen liigasta. Joukkueet sijoitetaan kolmeen neljän joukkueen ”lohkoon”.

Ensin pelataan yksiosainen semifinaali, jossa kotietu on paremman pistekeskiarvon ensimmäisessä karsintavaiheessa saaneella joukkueella. Toisin sanoen Suomen mahdollisuudet semifinaalin kotietuun ovat tässä vaiheessa hyvin pienet.

Voittajat etenevät niin ikään yksiosaiseen finaaliin, jonka kotijoukkue arvotaan. Vasta tämän finaalin voittajat lunastavat paikan kisoihin, eli jatkokarsinnassa on voitettava aiemman yhden vastustajan sijaan kaksi.